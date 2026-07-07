240 niños de Armenia y La Tebaida beneficiados con el centro integral de Comfenalco, Quindío
El centro está ubicado en el parque Soledén de Comfenalco, Quindío
José Fernando Montes, director Comfenalco, Quindío
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Armenia
240 niños de escasos de recursos de Armenia y La Tebaida se beneficiarán con el nuevo centro de atención infantil de Comfenalco, Quindío.
Comfenalco Quindío inauguró oficialmente el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, una moderna infraestructura ubicada en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén, que favorecen el aprendizaje y el bienestar de los niños.
La infraestructura, de 3.800 metros cuadrados, cuenta con aulas para procesos pedagógicos, comedor, cocina industrial, teatrino, auditorio, zonas de recreación, espacios administrativos y baterías sanitarias, en un entorno rodeado de naturaleza que favorece el aprendizaje a través de la exploración y el juego.
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El CAIPI permite brindar atención integral, completamente gratuita, a 240 niños desde 3 años hasta 4 años, con 11 meses y 29 días, pertenecientes principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad social y económica de la comuna 1 de Armenia, el corregimiento El Caimo y el municipio de La Tebaida.
El servicio se desarrolla con recursos del Fondo para la Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Escolar Complementaria, FONIÑEZ.
Además de la formación integral, los beneficiarios reciben alimentación durante toda la jornada, con refrigerio reforzado en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, así como acompañamiento permanente de profesionales que trabajan de manera articulada con las familias para fortalecer los procesos de crianza y desarrollo.
El director administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar explicó “Comfenalco Quindío se complace entregar a la comunidad del departamento del Quindío el Centro Administrativo Integral para la primera infancia.
Es el Centro Administrativo bajo los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que alberga a 240 niños, vale la pena recordar que son niños que no necesariamente son afiliados a Comfenalco Quindío, sino que ingresan al Centro Integral bajo los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...