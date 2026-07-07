240 niños de Armenia y La Tebaida beneficiados con el centro integral de Comfenalco, Quindío

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Armenia

240 niños de escasos de recursos de Armenia y La Tebaida se beneficiarán con el nuevo centro de atención infantil de Comfenalco, Quindío.

Comfenalco Quindío inauguró oficialmente el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, una moderna infraestructura ubicada en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén, que favorecen el aprendizaje y el bienestar de los niños.

La infraestructura, de 3.800 metros cuadrados, cuenta con aulas para procesos pedagógicos, comedor, cocina industrial, teatrino, auditorio, zonas de recreación, espacios administrativos y baterías sanitarias, en un entorno rodeado de naturaleza que favorece el aprendizaje a través de la exploración y el juego.

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El CAIPI permite brindar atención integral, completamente gratuita, a 240 niños desde 3 años hasta 4 años, con 11 meses y 29 días, pertenecientes principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad social y económica de la comuna 1 de Armenia, el corregimiento El Caimo y el municipio de La Tebaida.

El servicio se desarrolla con recursos del Fondo para la Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Escolar Complementaria, FONIÑEZ.

Además de la formación integral, los beneficiarios reciben alimentación durante toda la jornada, con refrigerio reforzado en la mañana, almuerzo y refrigerio en la tarde, así como acompañamiento permanente de profesionales que trabajan de manera articulada con las familias para fortalecer los procesos de crianza y desarrollo.

El director administrativo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes Salazar explicó “Comfenalco Quindío se complace entregar a la comunidad del departamento del Quindío el Centro Administrativo Integral para la primera infancia.

Es el Centro Administrativo bajo los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que alberga a 240 niños, vale la pena recordar que son niños que no necesariamente son afiliados a Comfenalco Quindío, sino que ingresan al Centro Integral bajo los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”