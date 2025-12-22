En Navidad, 97 familias reciben $3.980 millones en subsidios de vivienda de Comfenalco Quindío

Armenia

El director ejecutivo de Comfenalco Quindío, José Fernando Montes, destacó que los subsidios asignados oscilan entre 20 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con la categoría del trabajador. Los subsidios están dirigidos a afiliados de las categorías A, quienes ganan hasta dos salarios mínimos, y categorías B quienes devengan hasta cuatro salarios mínimos.

Añadió también que, a lo largo del año, la caja de compensación ha entregado alrededor de 5.900 millones de pesos en subsidios de vivienda, cifra que aumenta conforme crece el recaudo del aporte del 4 % realizado por los empleadores. Asimismo, señaló que se viene fortaleciendo la educación financiera de los beneficiarios, con el fin de garantizar que los subsidios se traduzcan efectivamente en viviendas habitadas y no en procesos que deban ser renunciados por falta de recursos.

“Las personas tienen la libre disposición de comprar vivienda en el proyecto que ellos quieran; pueden acceder a viviendas VIS o de interés social, incluso fuera de la ciudad de Armenia. El único requisito que solicitamos es que no tengan vivienda propia, ya que no buscamos que la compren como negocio, sino con fines habitacionales”. Añadió el director.

Luis David Valencia, es uno de los beneficiarios de esta entrega de subsidio de vivienda nueva, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando la importancia de esta ayuda para cumplir el sueño de tener casa propia. “Para nuestra familia ha sido una noticia muy grande para esta navidad y fin de año”. Agregó Luis Valencia.

Estefanía García, otra beneficiaria de este subsidio de vivienda, compartió su experiencia al alcanzar el sueño de tener casa propia, la cual eligió en el municipio de La Tebaida.

“Fue una alegría muy inmensa, porque entre tanta gente que se postula, quedar seleccionado es una gran bendición (…) Que se postulen, nada pierden, y lo que es para uno, Diosito lo acomoda; que aprovechen esta oportunidad”.

Finalmente, estos subsidios, en esta temporada decembrina, se traducen en esperanza y nuevas oportunidades para 97 hogares quindianos.