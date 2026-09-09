Riña por carga de ají terminó en tragedia en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una disputa relacionada con el traslado de dos sacos de ají terminó en una confrontación con machetes que dejó un campesino muerto y otras tres personas heridas en zona rural de Ocaña, Norte de Santander.

Los hechos se registraron en el corredor vial que comunica a Ocaña con San Calixto, donde, según la información de las autoridades, varios campesinos se encontraban a la espera de un vehículo que debía recoger una carga de ají.

Al parecer, el primer vehículo que habían contratado no llegó por la carga, por lo que otro automotor habría asumido el traslado.

Sin embargo, durante el procedimiento se habría presentado una situación que generó inconformidad entre los agricultores, quienes reclamaron por el presunto maltrato recibido y por daños ocasionados a parte de la carga.

La discusión habría aumentado de tono hasta convertirse en una riña en la que los involucrados utilizaron machetes, dejando como resultado cuatro personas lesionadas.

Entre los afectados se encuentra Jesús del Carmen Rodríguez, quien habría sufrido heridas de gravedad y falleció cuando era trasladado hacia el municipio de San Calixto.

Los otros tres heridos fueron identificados como Albaner Coronel, Alfonso Coronel y Benjamín Rodríguez, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la confrontación, así como determinar responsabilidades por la muerte de Jesús del Carmen.