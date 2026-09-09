Familiares de mujer secuestrada en Convención, Norte de Santander, piden respeto por su vida

Norte de Santander.

“Que respeten la vida y la integridad de mi hermana”, este es el llamado que hizo Ludith Bayona, familiar de Hilda Bayona, la comerciante que fue secuestrada en las últimas horas en el municipio de Convención, Norte de Santander.

En diálogo con Caracol Radio, Ludith aseguró que la familia permanece en medio de la incertidumbre y desconoce quién tiene a Hilda y cuáles fueron las razones de su secuestro.

“Estamos en una incertidumbre total, no sabemos nada, no se han manifestado, no se han reportado, pedimos a los responsables entregar información sobre el estado de mi hermana”, señaló la mujer.

Ludith también describió a Hilda como una mujer trabajadora, dedicada al comercio desde hace más de 30 años y reconocida en Convención por su actividad económica.

“Ha sido una mujer muy guerrera, muy trabajadora. La gente del pueblo puede dar fe de ello, de que es una mujer que lo poco que ha conseguido lo ha conseguido trabajando limpiamente”, afirmó.

La familia también busca aclarar cualquier posible señalamiento relacionado con la situación económica de la comerciante.

Su hermana aseguró que Hilda ha trabajado durante años de la mano de entidades, organizaciones y establecimientos bancarios.

“No es una mujer solvente, no sé, de pronto están equivocados, están mal informados en cuanto a la economía, por decirlo así, a la rentabilidad de mi hermana”, manifestó.

Ante la angustia que atraviesa la familia desde el momento del secuestro, Ludith hizo un llamado directo a quienes mantienen retenida a Hilda para que permitan conocer su estado y garanticen su integridad.

“Les pido de todo corazón que primero que todo respeten la vida de mi hermana, su vida y su integridad”, expresó.

La familia espera que las autoridades avancen en las investigaciones y que quienes tengan en su poder a Hilda Bayoa se comuniquen para facilitar su regreso a casa.

“Todo se puede solucionar y que investiguen, principalmente que investiguen la realidad de las cosas”, concluyó Ludith.