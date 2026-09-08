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“Si los niños tienen acceso a celulares en el aula, se distraen y no aprenden”: analista de la OCDE

Catalina Covacevich, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dialogó con 6AM W luego de que se conocieran los resultados de las pruebas Pisa que evidenciaron el retroceso educativo en Colombia.

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Expresó que la tendencia a la baja en matemáticas y lectura fue a nivel mundial. “No es solo un fenómeno que veamos solamente cuando comparamos 22 con 25, sino que vemos desde el 2018”.

De esta manera, aseguró que en Colombia y Latinoamérica el reto es mejorar, pero el ciclo de las pruebas Pisa muestra un empeoramiento.

“En el contexto internacional en el que muchos países sí empeoraron sus resultados, Colombia no va tan mal”, indicó.

¿Cómo fortalecer la educación en Colombia?

Comentó que son varios aspectos los que hacen que un país mejore en sus resultados educativos:

El interés del estudiante por aprender.

Tener profesores y padres que se interesen por los estudiantes.

Esfuerzos de la sociedad para apoyar a los niños en su aprendizaje.

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Uso de la inteligencia artificial en colegios de Colombia

El informe Pisa muestra que Colombia es el país en el que sus estudiantes usan con más frecuencia la inteligencia artificial. Por eso, Covacevich afirmó que importa mucho para qué la utilicen.

“Si los estudiantes lo usan para actividades que ellos deberían hacer por sí mismos, eso es menos aprendizaje”, sostuvo.

Sin embargo, mencionó que la IA puede ser beneficiosa si ayuda a aprender, no si hace el trabajo.

“Es un poco evidente que, si los niños tienen acceso a celulares en el aula, se distraen y no aprenden. En Latinoamérica están son los países en donde los niños más se distraen en las clases por los celulares”, contó.

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“Creemos que establecieron una política bastante rígida de cómo se debe enseñar y al parecer les funcionó”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: