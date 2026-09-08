FECODE responde a resultados de PISA y pide no responsabilizar a los docentes

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a abrir el debate sobre la educación en Colombia. Ante los cuestionamientos que surgieron tras conocerse el desempeño de los estudiantes, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, salió en defensa del magisterio y pidió que las responsabilidades no se concentren únicamente en los docentes.

“Se conocen los resultados de las Pruebas PISA y, como ya es usual, pretenden concentrar el debate en responsabilizar a las y los docentes”, señaló la organización.

Para la federación, los resultados no pueden analizarse únicamente desde lo que ocurre dentro del salón de clases, pues en la educación intervienen diferentes entidades y niveles de gobierno.

“El sistema educativo colombiano es eso, un sistema, donde intervienen muchos actores”, afirmó FECODE.

En ese sentido, el sindicato señaló responsabilidades del Gobierno Nacional, las Secretarías de Educación, las Entidades Territoriales y el Estado en general. También pusó sobre la mesa las dificultades que, según aseguró, persisten en algunas regiones para garantizar el funcionamiento de los colegios.

Entre los problemas mencionados que indica el sindicato para garantizar un buen sistema educativo actualmente, están la falta de nombramiento de maestros en algunas Secretarías de Educación, incluso a pocas semanas de las pruebas, así como dificultades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte escolar.

La organización también criticó que cada administración llegue con nuevos planteamientos para el sector y se refirió a “los gobiernos que cada cuatro años quieren reescribir todo”.

Más inversión y apoyo al magisterio, el llamado de FECODE

En lugar de centrar la discusión en buscar responsables entre los docentes, FECODE pidió revisar las condiciones en las que funciona la educación pública en el país.

El sindicato exigió “más apoyo al magisterio, más inversión, más dotación, más garantías de cobertura, acceso y permanencia para niños, niñas y jóvenes” para hacer que realmente haya una educación de calidad en un país como Colombia, y dejar en tela de juicioso que no es netamente responsabilidad de los profesores.

Además, cuestionó que los resultados de PISA sean utilizados para impulsar discursos a favor de la privatización de la educación.

“Hoy, los medios entrevistan a decenas de politiqueros que no tienen ni idea de educación y que solo se acuerdan de la enseñanza para pensar en privatización”, afirmó la federación.

FECODE también defendió a los maestros que desarrollan su trabajo en medio de dificultades y rechazó lo que calificó como un intento de estigmatizar al magisterio.

“No se trata de cómo perseguir a quienes vienen dedicados a realizar su trabajo con entereza, incluso, en condiciones adversas”, sostuvo.

En otro mensaje publicado en su cuenta de X, la organización insistió en que las principales decisiones sobre el funcionamiento del sistema educativo no están en manos de los profesores.

“FECODE somos maestros, maestras, no tenemos poder alguno. Las direcciones del sistema educativo vienen desde el Gobierno Nacional, que tiene responsabilidades, junto a las Secretarías de Educación y el Estado, en general”, indicó.

Además, el sindicato calificó como un “afán de estigmatizar” que se señale al magisterio por los resultados y volvió a pedir que el análisis tenga en cuenta las decisiones y responsabilidades de las autoridades educativas.

FECODE también advierte por las condiciones en las regiones

La organización también llevó el debate a situaciones concretas que enfrentan los colegios en algunas zonas del país. Como ejemplo, mencionó el caso de Tolima, donde, según afirmó, la educación enfrenta “dos emergencias, las altas temperaturas y las afectaciones por el terremoto”, además de lo que calificó como falta de atención estatal.

Por lo que, los resultados de PISA, según FECODE, deben analizarse desde el funcionamiento completo del sistema y no utilizarse para responsabilizar únicamente a un sector o especificamente a los educadores que dedican su día a día.