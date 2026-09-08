Pruebas Pisa exponen el retroceso educativo en Colombia

Las pruebas Pisa vuelven a arrojar resultados preocupantes para Colombia: En las pruebas practicadas por la OCDE el 2025, el país bajó su desempeño en Lectura y Matemáticas, dos de las competencias que miden las pruebas, con respecto al estudio del año 2022. A pesar de una leve mejora en Ciencias, Colombia sigue estando por debajo del promedio de la OCDE en los resultados.

Colombia obtuvo 381 puntos (cayó 2 puntos frente a los 383 de 2022) en Matemáticas y ocupó el sexto puesto entre los países latinoamericanos incluidos en la medición,

El resultado indica que el país quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE, situado en 463.

La situación es sumamente preocupante en el país: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron los niveles básicos de competencia (el 40% quedó por debajo del nivel 1a y el 31% se ubicó exactamente en el nivel 1a).

Colombia se mantiene en el sexto lugar de la región, el mismo puesto que ocupó en las mediciones de 2018 y 2022. Es superada en todas las categorías por países como Chile y Uruguay, y por México en matemáticas y lectura. No obstante, se sitúa por encima de países como Argentina, Perú y República Dominicana

En Lectura, Colombia obtuvo 399 puntos en PISA 2025 y ocupó el sexto lugar entre los países latinoamericanos participantes.

El resultado significó una caída de 10 puntos frente a la medición comparable anterior, cuando el país había registrado 409 puntos. Colombia quedó 10 puntos por encima del promedio latinoamericano, de 389, pero 62 puntos por debajo del promedio de la OCDE, de 461.

En los niveles de desempeño, 25% de los estudiantes colombianos quedó por debajo del nivel 1a y 29% se ubicó en el nivel 1a. El 45% alcanzó los niveles 2, 3 y 4 y el 1% llegó al nivel 5 o superior.

Según el informe, los jóvenes colombianos mostraron rasgos de resiliencia y alta curiosidad (83% frente al 73% de la OCDE), pero afrontan debilidades como el ausentismo escolar crónica y un uso cada vez más recurrente de la inteligencia artificial para realizar labores escolares habituales.

Colombia alcanzó su mayor puntaje de la serie en Ciencias en 2009, con 420 puntos. Posteriormente registró 416 en 2015, 413 en 2018, 411 en 2022 y 414 en 2025.

El resultado de 2025 significó una mejora de tres puntos frente a 2022, aunque Colombia pasó del tercer al cuarto puesto regional, compartido con México.