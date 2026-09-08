Asocoldep tras malos resultados en pruebas Pisa: “estudiantes aprenden haciendo, no mirando”

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Walter Abondano, presidente de la Asociación Colombiana de Educación Privada (Asocoldep) y rector del Gimnasio Colombia Británico, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de los malos resultados de Colombia en las pruebas Pisa, especialmente en matemáticas y lectura.

“No es una noticia que nos sorprenda, sino que nos entristece. Venimos luchando por ganar puestos en el ranking latinoamericano”, mencionó.

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Ante los resultados, aclaró que hay “cosas grandes” que los docentes no pueden hacer o contradecir porque son políticas de Estado.

“Hemos venido privilegiando el uso de dispositivos electrónicos en contra del papel y el lápiz: el estudiante aprende haciendo, no mirando. Por eso, es importante que vuelvan las prácticas de trabajar y hacer”. afirmó.

Decae el nivel educativo a nivel mundial

El resultado de las pruebas Pisa evidenció que el problema no solo está en Colombia, sino que es un fenómeno global, ¿culpa de las nuevas tecnologías?

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“Nosotros no podemos satanizar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo más importante para el maestro? Debe ser que el estudiante aprenda y para eso es necesario que aprendan, que escriban, que calculen y que analicen”, insistió.

¿Celulares y dispositivos móviles son el problema?

Para Abondano, el celular en sí mismo no es el problema, sino el uso que los estudiantes le están dando a las redes sociales.

“El mal uso que hacen los estudiantes de las redes sociales, usándolas para agredirse, para criticar, para burlar”, mencionó.

Es por esto que apuntó que, aunque no es el problema, el celular se convierte en un gran distractor.

Escuche la entrevista completa con Walter Abondano aquí: