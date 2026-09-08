Informe PISA alertó de una caída histórica del rendimiento escolar, especialmente en lectura

Los alumnos de los países evaluados por el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) registraron el “nivel medio de rendimiento más bajo jamás observado”, según el estudio publicado este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alertó de un deterioro “especialmente preocupante” en lectura.

La nueva edición de esta evaluación internacional, considerada uno de los principales barómetros mundiales de los sistemas educativos, analizó las competencias de unos 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios en ciencias, lectura y matemáticas.

Como en ediciones anteriores, Asia dominó la clasificación. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang ocuparon los primeros puestos en ciencias y matemáticas, mientras que Singapur lideró en lectura. Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur completaron los lugares de honor.

Ningún país latinoamericano figura entre los mejor posicionados en las tres disciplinas evaluadas, aunque algunos, como Uruguay, Costa Rica y El Salvador, mejoraron sus resultados en ciencias respecto del último informe publicado hace tres años.

La OCDE advirtió, sin embargo, que el panorama general es preocupante. “Los resultados en ciencias se mantienen aproximadamente estables, pero hay una caída de más de 20 puntos en lectura y matemáticas”, señaló Éric Charbonnier, especialista en educación del organismo.

Según la OCDE, una variación de 20 puntos equivale aproximadamente a un año de escolarización.

Entre 2015 y 2025, las puntuaciones en ciencias retrocedieron siete puntos en promedio en los países de la organización. En matemáticas, la caída alcanzó 22 puntos, frente a ocho puntos en el resto de los sistemas educativos evaluados.

Caída “preocupante” en lectura

El descenso fue aún más acusado en lectura. Los resultados retrocedieron 28 puntos en los países de la OCDE durante la última década, frente a 16 puntos en el resto de las naciones que participaron en el examen.

La organización consideró este deterioro “especialmente preocupante” porque la lectura constituye la base de la mayoría de los aprendizajes escolares, como “resolver un problema de álgebra, analizar una fuente histórica o interpretar una experiencia científica”.

Para explicar esta tendencia, la OCDE menciona varios factores, incluyendo el creciente uso de las pantallas, la pérdida de interés por la lectura entre los jóvenes y los cambios en la relación de los estudiantes con la escuela desde la pandemia de covid-19.

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) también examinó el uso de la inteligencia artificial en las aulas.

La OCDE constató que un uso más intensivo de estas herramientas suele asociarse con resultados más bajos en ciencias.

Sin embargo, algunos de los sistemas educativos más exitosos, como Singapur y Macao, figuran entre aquellos cuyos alumnos declaran utilizar con mayor frecuencia la IA.

¿Y América Latina?

En América Latina, Uruguay y Chile volvieron a figurar entre los sistemas educativos mejor posicionados de la región, con 445 y 442 puntos respectivamente en ciencias, aunque ambos se mantuvieron muy por debajo de los líderes asiáticos.

Chile, no obstante, mostró una evolución menos favorable en esta edición, en la que registró una caída de su rendimiento en las tres disciplinas.

La OCDE destacó además mejoras en ciencias desde 2022 en Costa Rica, Uruguay y El Salvador, en contraste con el deterioro general observado en buena parte de los países participantes.

En Europa, Estonia, Reino Unido, Finlandia e Irlanda destacaron por situarse por encima de la media de la OCDE, al igual que Canadá y Nueva Zelanda fuera del continente.

España se mantiene cerca de la media de la OCDE, pero registra un fuerte deterioro en lectura y matemáticas, siguiendo la tendencia de retroceso observada en gran parte del mundo.

“El panorama general es sombrío”, reconoció el organismo, aunque señaló que estos avances demuestran que las mejoras siguen siendo posibles pese al retroceso global observado en la última década.

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