Primicia: Gobierno nombrará al general (r) Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la DNI

Caracol Radio conoció que el Gobierno Nacional nombrará oficialmente este martes 8 de septiembre al general (r) Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Zuluaga López es un oficial en retiro del Ejército Nacional, con amplia trayectoria en el área de inteligencia militar. Durante su carrera se desempeñó como segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 (RIME 5), entre marzo de 2004 y junio de 2005, y director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC).

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Posteriormente incursionó en la política y fue concejal de Tenjo, Cundinamarca, por el Centro Democrático.

Su trayectoria militar también estuvo marcada por el escándalo de la denominada ‘Operación Andrómeda’. En 2014, cuando se desempeñaba como director del CITEC, fue relevado de su cargo junto con el entonces jefe de Inteligencia del Ejército, en medio de las investigaciones por una estructura de inteligencia que habría realizado interceptaciones ilegales.

En ese momento, Zuluaga negó que desde la unidad bajo su responsabilidad se hubieran cometido actuaciones ilegales y sostuvo que las labores estaban dirigidas a contrarrestar las comunicaciones de grupos guerrilleros.

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Otro de los antecedentes que rodean su trayectoria se conoció en octubre de 2024, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias para que la Fiscalía investigara a varios altos oficiales, entre ellos Zuluaga López, en el marco de las investigaciones relacionadas con la persecución contra integrantes de la Unión Patriótica (UP).

La decisión de la JEP se produjo dentro del Caso 06, que investiga la victimización de miembros de la UP. En ese contexto, el tribunal documentó actuaciones de unidades de inteligencia militar relacionadas con el perfilamiento y estigmatización de integrantes de esa colectividad, líderes sociales y sindicales.

La JEP también recogió testimonios y elementos relacionados con la actuación de la RIME 5 durante el periodo en que Zuluaga estuvo al frente de esa unidad.

La compulsa de copias tiene como propósito que la Fiscalía determine si existen responsabilidades penales y no constituye por sí misma una condena ni una declaración de responsabilidad contra el oficial en retiro.

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Zuluaga ha sostenido que durante su trayectoria actuó conforme a la ley y las normas vigentes, y que está dispuesto a responder ante cualquier requerimiento de las autoridades.