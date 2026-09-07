Conozca los cierres viales en Barranquilla este 8 de septiembre por visita de Marco Rubio

La Alcaldía de Barranquilla anunció cierres viales para este martes 8 de septiembre, con motivo de la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos de América, Marco Rubio, quien estará en la ciudad para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

La medida se aplicará entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m. en las carreras 55 y 56, entre calles 74 y 76, y en la calle 75, entre carreras 54 y 57.

¿Qué vías alternas podrán tomar los conductores?

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dispondrá de personal en la zona para orientar a los conductores y facilitar la circulación por los corredores alternos.

Quienes normalmente transitan por la calle 75 en sentido sur-norte, desde la carrera 38 hacia la Vía 40, deberán tomar la carrera 52 hasta la calle 74 y continuar su recorrido.

Para quienes se movilicen por las carreras 55 y 56, se habilitarán como alternativas las carreras 54 y 57 en sentido occidente-oriente, desde la calle 76. También podrán utilizar las carreras 54 y 58 en sentido oriente-occidente, entre las calles 72 y 76, desde la calle 74.

Las autoridades advirtieron que podrían presentarse represamientos en corredores cercanos a la zona de los cierres, por lo que recomendaron salir con anticipación, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

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La medida será temporal y estará vigente durante el horario establecido para este martes 8 de septiembre.