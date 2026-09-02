Tenga en cuenta cambios de pico y placa para carros y motos en Armenia aún no entra en vigencia

Armenia

Información del servicio, habrá cambios en el pico y placa para vehículos particulares y motos en Armenia, ahora será de cuatro dígitos por día, aunque cabe resaltar que aún la alcaldía no ha expedido el decreto, se espera que la modificación entre en vigencia la próxima semana

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, proyecta adicionar dos dígitos diarios al pico y placa en el norte de la ciudad en el cuadrante comprendido entre las calles 2 y 10 norte y las avenidas Centenario y Bolívar; esto, debido a la congestión generada por los cierres viales asociados a la fase 4 del Plan de Manejo de Tránsito del intercambiador vial bomberos.

La nueva restricción estaría vigente en la avenida Centenario entre la glorieta de la calle 2 (Comando de la Policía) y la calle 13 norte (ingreso al barrio La Castellana), y en la avenida Bolívar desde la calle 2 (Universidad Von Humboldt) y la calle 10 norte (Hotel Mocawa). Esta medida contempla las calles que hacen parte del cuadrante mencionado anteriormente.

La restricción aplicará de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. No aplicaría durante sábados, domingos ni festivos.

Estos son los cuatro dígitos adicionales de cada día.

Día Dígitos Adicionales

Lunes 1 y 2

Martes 3 y 4

Miércoles 5 y 6

Jueves 7 y 8

Viernes 9 y 0.

A estos anteriores, se le sumarían los que ya están en vigencia por la medida del pico y placa.

Es decir, que la restricción quedaría de la siguiente manera:

Lunes 5, 6, 1 y 2

Martes 7, 8, 3 y 4

Miércoles 9, 0, 5 y 6

Jueves 1, 2, 7 y 8

Viernes 3, 4, 9 y 0

Es decir, los dígitos tradicionales en toda la ciudad siguen vigentes y los dos nuevos solo aplicarían para el cuadrante mencionado.

Cortesía alcaldía de Armenia

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó “Como medida de congestión vehicular se implementará a partir de la próxima semana en el sector norte de la ciudad dos dígitos adicionales a la medida de pico y placa en el cuadrante comprendido entre la calle segunda, sector de la Universidad Von Humboldt y la calle 10 norte en el Hotel Mocawa y entre la Avenida Bolívar y la Avenida Centenario”

Por lo tanto, vamos a aplicar dos dígitos adicionales y estará vigente entonces cuatro dígitos en la zona norte cada día. Ejemplo, los días lunes que tenemos 5 y 6 en toda la ciudad adicionaremos en el sector norte los dígitos 1 y 2. De esta manera buscamos bajar presión vehicular en esta zona y que mejore la movilidad en toda la ciudad, explicó el funcionario.