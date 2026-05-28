Armenia

Pico y placa para carros y motos se mantiene en toda la ciudad de Armenia por seis meses más

La alcaldía de Armenia expidió y publicó en la Gaceta Municipal del decreto 135 de 2026, mediante el cual el alcalde de Armenia, James Padilla García, decretó la prórroga por seis meses de la medida de pico y placa, la cual se aplicará en el perímetro urbano de la ciudad.

La decisión comenzó a regir con la finalidad de reducir la congestión vehicular y garantizar condiciones de movilidad, en este momento cuando avanzan las obras de infraestructura vial y sanitaria en la capital quindiana.

La medida, recalcó el documento de la Administración Municipal, se basa en el análisis técnico efectuado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, mediante el cual se advirtió que la ciudad experimenta una presión creciente sobre su red vial debido a diversas razones como es el aumento acelerado del parque automotor, el incremento de los desplazamientos en vehículos particulares y la limitada expansión de la infraestructura vial urbana.

El pico y placa se mantiene sin modificaciones, por lo que se aplica en toda la zona urbana de Armenia; conserva el mismo horario y cronograma de dígitos, y abarca a todos los vehículos particulares, motocicletas, motocarros, moto triciclos y cuatrimotos.

Quedan exceptuados los automotores estipulados por la normatividad municipal y nacional, como son ambulancias, bomberos, Fuerza Pública, servicios esenciales, vehículos oficiales en misión, entre otros.

Daniel Jaime Castaño, secretario de tránsito de Armenia “Ya han transcurrido 6 meses de haber adoptado la medida de restricción de pico y placa en toda la ciudad para vehículos particulares, se ha realizado un análisis técnico del impacto de esta medida frente a la movilidad, con ocasión especialmente a los frentes de obra y digamos que persiste la necesidad y se nota que la medida, digamos, portado a mejorar la movilidad, ha bajado la presión en el flujo de tránsito eh especialmente en estos puntos críticos y por eso pues se ha recomendado desde la Secretaría de Tránsito y Transporte eh continuar con esta medida y prorrogarla nuevamente por otros 6 meses”

Y agregó “Tiempo en el cual estaremos realizando también esta medición, este análisis técnico para que ya en el mes de en noviembre se tome una decisión frente a la restricción de pico y placa vehículos particulares en toda la ciudad. Aquí reiteramos el llamado a respetar esta restricción”

El pico y placa regirá en todas las vías del casco urbano de Armenia, incluidas las arterias principales y la malla secundaria. No hay cuadrantes en el centro de la ciudad.

Perímetro urbano del pico y placa

Entrada de El Caimo, desde Jardines de Armenia.

Entrada de La Tebaida, desde el ordenador Malibú.

Entrada de Montenegro, enseguida del ordenador de Ciudad Dorada.

Entrada de Pueblo Tapao, desde la glorieta de Puerto Espejo.

Entrada de Pereira, desde el ordenador Vásquez Cobo, —Museo Quimbaya—.

Avenida Centenario, desde el Gimnasio Contemporáneo.

Entrada de Calarcá, desde el ordenador de María Cristina.

Entrada de Circasia, por la vereda de Hojas Anchas y desde la calle 3 —vía que conduce a la institución educativa Casd—.

Entrada de la vereda La Patria, desde la institución educativa Ciudadela de Occidente.

Cronograma de dígitos

Se mantiene el mismo cronograma de dígitos y placa por día, y el horario vigente será de 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Los fines de semana NO se aplicará para particulares.

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Ojo con la multa

El director de Setta subrayó “Recordemos que es una medida que incomoda porque obviamente no nos gusta que nos saquen de esa comodidad de desplazarnos en nuestros vehículos particulares, pero es una sola vez a la semana que tenemos esta restricción y que con ello pues estamos aportando a mejorar la movilidad en la ciudad de Armenia.

Y desafortunadamente, pues si hay personas que insisten en salir aun teniendo la restricción y son sorprendidos y no están en las excepciones, pueden verse inmersos en procesos administrativos con la imposición de una orden de comparendo que terminaría en una multa de alrededor de 630.000 pesos más la inmovilización del vehículo.

Entonces, la invitación es a que respetemos esta restricción y el día que nos corresponda el pico y placa, pues dejemos nuestro vehículo particular en la casa.