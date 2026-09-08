Línea 3 de Cable Aéreo de Manizales funciona de nuevo luego de estar detenido por el terremoto

Manizales

Después de las pruebas y ensayos realizados el fin de semana pasado, las directivas de la Asociación de Cable Aéreo de la ciudad de Manizales, determinaron que el servicio de la línea 3 se reanuda luego de adquirir los repuestos desde Italia, los cuales son fundamentales para el funcionamiento del sistema de transporte que beneficia a los habitantes de la capital del departamento de Caldas y Villamaría.

Andrés Felipe Ortiz, gerente de la Asociación Cable Aéreo, explica cómo fueron los ensayos requeridos como de magnetografía y análisis de vibraciones. “Vimos cuál era el estado del cable, de los volantes y están en óptimas condiciones. Realizamos pruebas no destructivas, eso se le hacen a las pinzas, revisamos las cabinas y las encontramos sin anormalidades, realizamos todos los ensayos a la nueva central hidráulica, la anterior tuvo serias implicaciones el pasado 10 de agosto por el terremoto”.

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El domingo 6 de septiembre, dicha línea, que parte del sector Los Cámbulos hasta El Cable, retomó el servicio de forma gratuita, donde 3.000 personas utilizaron el medio de transporte y en la mañana del lunes 7 del mismo mes, la cifra ascendía a 8.000 pasajeros movilizados. “Invitamos a que sigan utilizando el cable aéreo, estamos con total seguridad, después de todos los ensayos y pruebas hechas, hoy el sistema es 100 % seguro”, recalca el gerente Ortiz.

Inicialmente, se espera que esta semana se transporten cerca de 14.000 pasajeros y, en aproximadamente una o dos semanas, volver al promedio diario de 16.000 personas, entre los que se destacan trabajadores, estudiantes y turistas. El valor del pasaje es de $ 3.250.