Mujer reportada como desaparecida en Risaralda fue hallada sin vida en Chinchiná, Caldas

Chinchiná

El mayordomo de una finca en Chinchiná (Caldas) avisó a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer, a donde llegaron estos, quienes realizaron la prueba técnica al cadáver evidenciando que se trataba de una persona que había sido reportada como desaparecida la semana pasada en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

“Recibimos un reporte de que habían visto el cuerpo en la vereda La Pradera. Según el reporte, un mayordomo dio aviso. De acuerdo a todo el proceso de actos urgentes y la articulación con Medicina Legal, se establece que el cuerpo corresponde a una mujer que estaba desaparecida en Santa Rosa de Cabal, en el sector de La Hermosa”, indica Esteban Morales, secretario de Gobierno de Chinchiná.

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Según la información preliminar, se trataría de Mónica Ramos. El jefe de la cartera municipal, afirmó que están en articulación con la Secretaría de Gobierno de la población risaraldense y la Policía Nacional para resolver la muerte de la mujer, por lo que se adelantan las gestiones al respecto y, por el momento, están a la espera del informe forense por parte de Medicina Legal.

Cabe recordar que el reciente caso de estas características sucedió el pasado 16 de julio de 2026, una mujer que residía en Santuario (Risaralda) fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en zona rural del municipio de Villamaría, Caldas.