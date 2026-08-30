Línea 3 de Cable Aéreo en Manizales sigue fuera de servicio: se espera repuesto desde Italia

Componentes de la línea 3 del Cable Aéreo de la ciudad de Manizales y la Central hidráulica afectada por el terremoto (repuesto que es esperado desde la empresa Leitner, en Italia). Fotos: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Manizales

Una de las afectaciones generadas por el terremoto del pasado 10 de agosto es el funcionamiento de la línea 3 del Cable Aéreo de Manizales, la cual no funciona debido a que se debe reemplazar la central hidráulica, repuesto que es gestionado con la casa constructora del sistema (Leitner) ubicada en Italia.

Andrés Felipe Ortiz, gerente de la Asociación Cable Aéreo de la capital caldense, afirma que el objetivo es garantizar que la próxima puesta en marcha se debe realizar bajo condiciones óptimas de seguridad y confiabilidad para los usuarios.

“Trabajamos día a día para dar una apertura rápida a esta estación que es importante para la ciudad. Esperamos la Central hidráulica, que es el componente electromecánico que debemos traer desde el viejo continente para poner a funcionar toda la línea 3”, manifiesta Ortiz.

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La adquisición y traslado de dicho repuesto hace parte de las acciones necesarias para recuperar, integralmente, las condiciones de operación de la línea 3. Una vez se cuente con el componente, se realizarán las respectivas labores de instalación, pruebas y verificación técnica antes de autorizar su funcionamiento.

“Aclaro que la estación Cable no sufrió daños estructurales, hubo daños de mampostería que se están reparando, las afectaciones principales es en esta parte electromecánica. Contamos con un acompañamiento directo de la compañía europea, el cual nos ha apoyado desde el momento uno para ejecutar estas adecuaciones”, concluye el Gerente del Cable Aéreo.

No obstante, la línea 1 (Fundadores - Betania - Los Cámbulos) y la línea 2 (Los Cámbulos - Villamaría) operan sin novedades en el servicio de lunes a domingo.