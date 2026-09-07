Riosucio, Caldas, busca alternativas para reubicar a mil estudiantes afectados por el sismo

Riosucio

Cerca de mil estudiantes de Riosucio deberán ser reubicados mientras avanzan las soluciones para las diez sedes educativas que permanecen sin habilitar tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del 10 de agosto.

La secretaria de Educación de Riosucio, Tatiana Gómez, explicó que el municipio cuenta con 7.348 estudiantes y que la prioridad es garantizar que quienes no pueden regresar a sus colegios tengan alternativas para continuar las clases de manera presencial.

Entre las opciones está trasladar a los alumnos a otras sedes de la misma institución. En algunos establecimientos también se contempla trabajar en doble jornada, con el propósito de ampliar la capacidad disponible y mantener servicios como el Programa de Alimentación Escolar.

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Gómez señaló que “todos hemos estado en función de la presencialidad, de que los estudiantes retornen a clases de una manera segura”. La funcionaria agregó que el transporte escolar también será utilizado para facilitar el desplazamiento de los estudiantes que deban ser trasladados.

Regreso presencial seguro

Las sedes que aún no están habilitadas presentan diferentes niveles de afectación. De las 94 existentes en Riosucio, diez requieren demolición parcial o total, por lo que la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Caldas avanzan en la búsqueda de recursos para intervenirlas.

Mientras se definen las obras, el municipio busca que los estudiantes no interrumpan su proceso educativo. “Lo que nos interesa es la seguridad de los estudiantes”, reiteró la secretaria, al explicar que las alternativas buscan garantizar un regreso presencial con condiciones seguras.