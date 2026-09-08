Comisaría de Familia de Chinchiná pide a la alcaldía trasladar a funcionarios a edificación segura

Chinchiná

Desde la Comisaría de Familia de Chinchiná (Caldas), proponen que el traslado de funcionarios de la alcaldía sea al Centro Cultural, pese a que se encuentra parcialmente en ejecución, debe realizarse sin convertir el nuevo espacio de trabajo en una nueva fuente de riesgo físico, laboral, psicosocial o de seguridad.

Según John James Marín Patiño, comisario de familia del municipio, argumenta que la preocupación es concreta: si el inmueble no tiene la capacidad para recibir a toda la planta de personal, la respuesta no es aumentar la cantidad de funcionarios, escritorios y funciones.

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“Nuestro planteamiento debe hacerse garantizando la seguridad, la salud y la dignidad tanto para servidores como para las personas que atienden. La ley 2126 de 2021 que regula, específicamente las comisarías, establece en su artículo 28 que los municipios deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar”, indica el Comisario de Familia.

Agrega que no solo es una consideración de comodidad del SST que exige identificar los peligros o riesgos, sino que hay que considerar si la reubicación ofrece suficiente espacio, condiciones adecuadas, ventilación, iluminación, circulación, evacuación y, si preserva la privacidad y se controla el ruido y factores psicosociales.

Atención al público

“El artículo 29 de la misma ley exige que las instalaciones garanticen la intimidad y debido proceso de las víctimas en el contexto de violencia intrafamiliar, además, de condiciones dignas de trabajo, accesibilidad y medios necesarios para prestar, adecuadamente el servicio, porque una persona no puede estar obligada a contar una situación de agresión, afectación familiar o similar en la que se vea comprometido un menor de edad delante de otras personas”, manifiesta el comisario Marín Patiño.

Resalta que el llamado ha sido acompañar la reubicación definitiva procurando la prevención y con criterios técnicos para asegurar la continuidad del servicio y, al mismo tiempo, proteger a los funcionarios y a la comunidad sin generar nuevos riesgos.

Actualmente, la Comisaría de Familia en Chinchiná opera desde las instalaciones del punto web digital del barrio Verlon en el horario habitual de 7:30 a. m. a 12 p. m. y de 1:30 p. m. a 5:30 p. m. de lunes a jueves y los viernes hasta las 5 p. m.