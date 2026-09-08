“Fue fácil encontrar quién trabajara en la película pero no quién la financiara”: Gael García

Desde el Festival de Cine en Venecia, el director de cine y actor Gael García habló de su película “Hombre al agua”.

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¿Cuál era el objetivo de esta película?

Teniendo en cuenta que esta es una comedia, también hay que resaltar que tiene una crítica social y política muy marcada, el actor y director indicó que: “como toda comedia o toda película latinoamericana, pues tiene una cantidad de trasfondo de crítica social, de juego narrativo, de juego lúdico, cinematográfico, incluso de trata de hacer unas preguntas terribles también dolorosas quizás, que incomodan, todo desde el marco de una fábula de un hombre cubano que rescata a un millonario mexicano que le dice ‘Te doy todo en la vida y vente’ pero esto tiene un precio”.

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¿Hay un mensaje pesimista?

“Esta es una mención que hace la narradora acerca de cómo era el lema de campaña del político que ganó. Y en efecto, eso es lo que están diciendo los políticos, definitivamente. Están aprovechando la conclusión en la que estamos para cooptar todo lo que decimos, lo que hacemos desde un lado, del capital, de alguna forma, o también electoralmente. Incluso hasta las fotos que postemos nosotros en redes sociales pueden ser usadas electoralmente”.

El director y actor de cine aseguró que fue fácil encontrar a la gente que quería estar en la película, pero no a quién la financiera por el tema de la crítica política.

Sobre “Hombre Al Agua”:

“Hombre al agua” es la tercera película como director del cineasta y actor mexicano Gael García Bernal, la cual se estrenó mundialmente en septiembre de 2026 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Se trata de una comedia dramática y de costumbres producida por su compañía, La Corriente del Golfo, en sociedad con Diego Luna.

La historia habla de dos colegas casados que se reúnen durante una crisis corporativa, lo que provoca una conexión apasionada que les hace cuestionar sus vidas y elecciones.

Está protagonizada por el propio Gael García y la actriz mexicana Esmeralda Pimentel, en el elenco también cuenta con estrellas como el cantante Ricky Martin.

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