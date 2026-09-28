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28 sep 2026 Actualizado 15:25

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Cancillería ordenó expulsión de Colombia de dos diplomáticos rusos por presunto espionaje

Caracol Radio conoció detalles de la expulsión de dos ciudadanos rusos en 2019 y 2020.

Sede Cancillería y banderas de Colomba y Rusia. Fotos: Cancillería / Getty Images

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6AM W conoció que la Cancillería colombiana ordenó la expulsión del país de dos diplomáticos rusos que estarían haciendo espionaje, uno en 2019 y el otro en 2020.

Puede ver: Fiscalía nunca investigó espionaje y nexos con ELN atribuidos a ruso capturado tras el Paro Nacional

En un reporte de inteligencia se señala que los ciudadanos rusos visitaban barrios populares de Bogotá en donde recibían información a cambio de dinero.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que, luego de confirmar que los rusos estaban haciendo ese tipo de actividades en Colombia, tomaron la decisión de expulsarlos.

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