Cancillería ordenó expulsión de Colombia de dos diplomáticos rusos por presunto espionaje
Caracol Radio conoció detalles de la expulsión de dos ciudadanos rusos en 2019 y 2020.
6AM W conoció que la Cancillería colombiana ordenó la expulsión del país de dos diplomáticos rusos que estarían haciendo espionaje, uno en 2019 y el otro en 2020.
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En un reporte de inteligencia se señala que los ciudadanos rusos visitaban barrios populares de Bogotá en donde recibían información a cambio de dinero.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que, luego de confirmar que los rusos estaban haciendo ese tipo de actividades en Colombia, tomaron la decisión de expulsarlos.
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Caracol Radio
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...