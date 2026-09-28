Cancillería ordenó expulsión de Colombia de dos diplomáticos rusos por presunto espionaje

Sede Cancillería y banderas de Colomba y Rusia. Fotos: Cancillería / Getty Images

6AM W conoció que la Cancillería colombiana ordenó la expulsión del país de dos diplomáticos rusos que estarían haciendo espionaje, uno en 2019 y el otro en 2020.

Puede ver: Fiscalía nunca investigó espionaje y nexos con ELN atribuidos a ruso capturado tras el Paro Nacional

En un reporte de inteligencia se señala que los ciudadanos rusos visitaban barrios populares de Bogotá en donde recibían información a cambio de dinero.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que, luego de confirmar que los rusos estaban haciendo ese tipo de actividades en Colombia, tomaron la decisión de expulsarlos.

Escuche la noticia completa aquí: