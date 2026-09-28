General (r) Tito Castellanos señala al general Salamanca por irregularidades en contratos de Policía

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El general en retiro Tito Castellanos conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, luego de que Caracol Radio revelara que el general William Rincón pidió investigar hechos de corrupción en la Policía Nacional y en el que mencionó al general (r) William Salamanca.

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¿Quién es Andrés Vanegas y por qué lo nombran en las denuncias los generales Rincón y Castellanos?

Castellanos aseguró que Vanegas era en su momento un oficial que estaba en carrera: “lo que llamamos oficiales de la reserva”.

Expresó también que en su rol como subdirector de la Policía Nacional tuvo conocimiento sobre presuntas irregulares relacionadas con contrataciones en la institución: uno sobre medicamentos; el otro para los uniformes azules para los uniformados.

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Contrato de medicamentos en la Policía

Detalló que dicha contratación fue de alrededor de 500.000 millones de pesos y le resultó llamativo la modalidad que pretendían implementar, “aprovechando que estaba como subdirector”.

“Me llegaron con una urgencia manifiesta, que se puede contratar directamente con una persona por necesidades excepcionales. Ese contrato me lo enviaron para que diera mi visto bueno, pero automáticamente dije que no estaba de acuerdo con ese contrato de sanidad”, contó.

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Señaló que informó al entonces director de la Policía, el general William Salamanca, dando por sentado de que su reparo al contrato fue aceptado.

“Mi tesis inicial era que una necesidad permanente y previsible de un contrato de 500.000 millones de pesos en suministro de medicamentos debió tener una planeación, pero no la tenía. Ahí se les llamó la atención a varios generales”, dijo.

Contrato de uniformes en la Policía

Explicó que para ese momento había sido aprobado el uso del uniforme azul para los uniformados tras consultorías y estudios, por lo que estaba implementándose en el manual de uniformes e insignias y estaba prácticamente en ejecución.

“Cambio de color azul a verde por necesidades del servicio. En una conversación que tuve con el general Salamanca le manifesté que el azul venía concebido y contaba plenamente con la conformidad. Él me manifestó de manera formal que no estaba de acuerdo de unos temas, y se efectuaron cambios”, sostuvo.

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Relató la justificación técnica que le dio al entonces director de la Policía, general Salamanca, no fue aceptada porque “no estaba alineada con principios de economía y responsabilidad”, por lo que migró los recursos de uniformes azules a verdes.

“Yo no le vi ningún hecho punible y no hubo uniformes azules durante esa situación”.

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Comentó que Vanegas, teniente de la reserva, manejaba temas tecnológicos. Por eso, cuando le llegó una información sobre tercerización en el tema de comunicaciones y logística, le pidió a quien se lo comentó que denunciara. Sin embargo, la respuesta que le dieron fue lo llamativo.

“Esa persona me dice ‘no, no voy a denunciar. Este esto es muy grande y usted se está metiendo en un problema que no es’”, relató.

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Posteriormente, procedió a informar a funcionarios de la Policía para que investigaran y corroboraran la información. Pero luego, una de sus fuentes, le pidió que se preparara en dos frentes: uno personal y otro laboral.

Esa misma persona le adelantó que iba a salir del cargo, pero que, al no ajustarse a políticas de la institución, se le presentarían inconvenientes jurídicos. Asimismo, le notificó que había “situaciones personales” que afectarían a su familia.

¿Su familia corría peligro?

“Una fuente anónima me dijo que me iban a atacar por todos los frentes. Ahí está lo de ‘Matamba’, lo de Carlos Mattos, los del narcotráfico, lo de enriquecimiento ilícito, lo de grupos organizados”, expresó.

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Castellanos apuntó que, aunque ganó la batalla jurídica por esos señalamientos, su reputación quedó afectada. No obstante, lo que le preocupó fue cuando le dijeron que a uno de sus hijos lo iban a vincular con un proceso jurídico y lo iban a llevar a la cárcel.

“Allá lo negocian a usted, y si no, su hijo corre problemas de seguridad”, indicó.

Al recibir esa información, contó que fortaleció su esquema de seguridad, pero solo hasta su salida del cargo pudo “descansar” y dedicarse a defenderse.

¿Cuál es la relación con la denuncia del general Rincón?

Luego de recibir esa información, tomó medidas ante entes investigativos, pero relacionó su denuncia con la del general Rincón por las maneras en que se desarrollaron los hechos.

“Cuando se hizo la denuncia y veo el mismo patrón de lo que me pasó a mí dije, ‘oiga, lo que dice el general Rincón puede tener algo de cierto’”, señaló.

Finalmente, le pidió a las autoridades que contraste fechas y sigan realizando las investigaciones y determinen si hay alguna conexión jurídica relevante en los casos.

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¿Quién estuvo interesado con que saliera de la Policía?

“Las hipótesis y la información preliminar que me dan, que no es corroborada, manifestaban a varios generales que yo, en ese momento, estaba cuestionando”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: