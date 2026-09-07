Gary Oldman afirmó que ya se escogió al actor que interpretará a James Bond. ¿De quién se trata?

Este lunes, el actor y cineasta inglés Gary Oldman declaró que el nuevo James Bond ya ha sido elegido y espera que su compañero de reparto en la serie de televisión ‘Slow Horses’, Jack Lowden, sea el nombre que pronto se revele.

“Se rumorea que está en la lista de candidatos”, dijo Oldman en una entrevista con el programa canadiense ‘The Morning Show’.

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¿Quién sería el nuevo James Bond?

“Lo sabremos muy pronto, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack”, expresó.

Durante años han circulado rumores sobre quién será el sucesor de Daniel Craig, pero con el inicio de la producción de la nueva película el año que viene, la especulación se ha intensificado considerablemente.

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¿Quiénes son los candidatos?

Aunque no hay nada confirmado, ya que el proceso de selección del reparto se mantiene bajo el más estricto secreto, se ha conocido que Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson y Lowden están entre los finalistas.

¿Quién dirigirá y escribirá la nueva película?

Denis Villeneuve, de la franquicia de ‘Duna’, dirigirá la próxima película de Bond, cuyo guion corre a cargo de Steven Knight, director del documental ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’ y creador de la serie de televisión ‘Peaky Blinders’.