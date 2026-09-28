Presidentes luchan contra el crimen organizado: MinInterior de Ecuador destaca alianza con Colombia

John Reimberg Oviedo, ministro del Interior de Ecuador, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y habló sobre el trabajo conjunto con Colombia tras la captura de la esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, y la buena relación de los dos países en su lucha contra el crimen organizado.

El ministro del Interior de Ecuador señaló que gracias al trabajo conjunto con Colombia se logró la detención de la esposa e hija de alias ‘Fito’, quienes habían sido expulsadas de Argentina y luego pasaron al país, donde lograron conseguir nuevas identidades para permanecer en el territorio.

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“Hay esta gran relación entre los presidentes que están decididos en esta lucha al crimen organizado, con lo que podemos hacer estas operaciones que son muy importantes para nuestros países”, aseguró.

El ministro resaltó que estas personas detenidas son las responsables del manejo financiero de la estructura criminal de los ‘Choneros’ y también del lavado de activos que tenían a través de diversas empresas. Sin embargo, afirmó que aún queda trabajo por hacer.

“Hay más miembros de diferentes estructuras criminales que se encuentran en el país colombiano. Estamos trabajando con las autoridades colombianas para dar y llegar a todos ellos. Como dije, hoy que los podemos hacer de una forma frontal, y no como en el pasado, teníamos, pues, que hacerlo de una forma discreta para que el presidente Petro no se moleste de que estemos buscando a los criminales en territorio colombiano”, expresó.

De igual manera, reveló que han hecho bastantes golpes contra el crimen organizado en Ecuador, especialmente a la estructura los ‘Choneros’, debilitando sus economías.

“Los ‘Choneros’, los ‘Lobos’, o las principales estructuras que eran en el pasado están bastante debilitados. Hemos agarrado a todas las cabecillas que se encuentran unos en diferentes cárceles en otros países, y otros en la cárcel de máxima seguridad del encuentro que los tenemos acá”, afirmó.

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