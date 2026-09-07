Llega a cines ‘PACÍFICO’ con Juan Pablo Raba y Carolina Guerra: Reparto, director y tráiler

Conozca aquí todo sobre el estreno de la producción Pacífico de Riccardo Gabrielli. Fotos Getty Images, Riccafilm, IMDb y Vía Instagram @carowar

Llega un nuevo estreno a las salas de cine en Colombia con el anuncio de la obra ‘PACÍFICO’, una producción de Spike Cine (Riccafilm) y Movie Box que cuenta con un destacado elenco y una trama que genera una inmersión de adrenalina en el océano, desarrollándose la pieza fílmica en territorio colombiano, dirigida y escrita por el director Riccardo Gabrielli.

¿Quién es Riccardo Gabrielli?

Es un director, cineasta y productor colombo-alemán que nació en el estado de Baden-Wurtemberg (Selva Negra), Alemania. Formándose académicamente en Estados Unidos en la Universidad de California, para regresar a Colombia, donde se destacó dentro del mundo cinematográfico.

A lo largo de su carrera ha dirigido más de 200 proyectos en diferentes cadenas de televisión y plataformas como Fox, Netflix y Disney.

Riccardo Gbrielli cuenta con su compañía RICCAFILM, con la que realizó cortometrajes y demás productos audiovisuales ganadores de premios a nivel nacional y distinciones en el plano internacional.

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¿Cuáles producciones ha realizado Riccardo Gabrielli?

Según el portal ProimagenesColombia y su portal oficial Riccafilm.com Gabrielli ha dirigido proyectos como:

Cuando rompen las Olas

El Capo

Cumbia Ninja

La Mariposa

Sin Retorno

Mentes en Shock

Lynch

Jugar con Fuego

La Lectora

Desde 2025 ha estado realizando su producción más reciente, ‘Pacífico’, que tiene su estreno previsto para este año 2026.

¿De qué trata la película PACÍFICO de Riccardo Gabrielli?

La producción narra la historia de un equipo de buzos que, durante su expedición hacia la isla de Malpelo, sufren afectaciones producto de una poderosa corriente que posteriormente los arrastra y los separa. Dejándolos sin barco, sin rumbo y a cientos de kilómetros de tierra firme.

Perdidos en el océano Pacífico colombiano, los protagonistas tendrán que sobrevivir a condiciones extremas para preservar su vida en un entorno hostil donde el aislamiento, la inmensidad y la naturaleza de este ecosistema se convierten en una amenaza.

“Siempre me han interesado las historias de supervivencia y búsqueda; siento que es un género en sí mismo, y quise llevarlo a un lugar que nunca habíamos visto en nuestro cine: el Pacífico colombiano”, aseguró Gabrielli.

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¿Cuál es el reparto de la película PACIFICO?

La producción cuenta con grandes protagonistas como Juan Pablo Raba, Carolina Guerra y entre otros actores distinguidos dentro de la industria audiovisual del país como:

Marlon Moreno.

Tata Ariza.

Sebastián Eslava.

Elkin Díaz.

Nicolás Montero.

Luis Fernando Hoyos.

Natalia Lara.

Pedro José Payares.

Manuel Salinas.

El director compartió también cuál fue su inspiración para llevar a cabo este rodaje.

¿Dónde surgió la idea de la película Pacífico por parte de Riccardo Gabrielli?

El interés por la realización de este proyecto audiovisual por parte de Gabrielli nace de historias de supervivencia y búsqueda, un entorno narrativo abarcado en su momento por películas como Everest, 127 Horas, Náufrago, El Renacido y La Sociedad de la Nieve.

En ese sentido, la película se traslada al vasto océano colombiano, donde las condiciones de la inmensidad del lugar imponen sus propias reglas ante los protagonistas, quienes se enfrentan a la realidad de permanecer en ese lugar.

Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno, sin embargo, con el adelanto que dio la producción recientemente, se espera que su estreno sea inminente.

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