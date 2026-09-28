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“Pueden terminar extraditados”: Fico sobre el futuro de implicados en “robo” de Medellín y Ecopetrol

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó nuevos detalles sobre los alcances del presunto saqueo a la ciudad durante la gestión de Daniel Quintero, vinculando estos hechos con un millonario desfalco en Ecopetrol. Según el mandatario, la gravedad de las pruebas documentales y testimoniales recopiladas ha llevado el caso ante la justicia de los Estados Unidos.

“A Medellín se lo robaron los hermanos Quintero”, afirmó el alcalde, señalando que la red de corrupción operó como un grupo de delincuencia organizada.

El alcalde Gutiérrez recordó que se reunió con un grupo de élite del FBI conformado por “14 o 15 personas” debido a presuntos delitos de lavado de activos. Advirtió que el alcance de la justicia estadounidense es inminente para los involucrados: “Hasta extraditados pueden terminar”.

Según explicó el mandatario local, el interés de las autoridades estadounidenses radica en determinar si dineros ilícitos ingresaron a su sistema financiero: “Independientemente de si entraron un dólar o un millón de dólares, es el mismo delito”.

El mandatario local comparó el presunto desfalco en la petrolera estatal con el de la UNGRD. “El caso de la Unidad de Gestión del Riesgo se va a quedar chiquito, diminuto en comparación con el robo que le hicieron a la empresa de todos los colombianos, que es Ecopetrol”.

Figuras clave en el “entramado de corrupción”

De acuerdo con las declaraciones de “Fico” Gutiérrez, las autoridades investigan figuras clave como Sebastián Ortega y Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, quienes enfrentan medidas de aseguramiento. También mencionó a Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín, quien fue nombrado secretario privado en Ecopetrol.

Denunció que existía una orden para asesinar al expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, testigo fundamental para la Fiscalía General y las autoridades estadounidenses.

“Aquí estamos hablando de que si no proteges a los testigos frente a los casos de Medellín y los casos de Ecopetrol, pues los van a asesinar”, advirtió.

En la misma línea, el alcalde denunció que a varias exsecretarías inmutadas les pusieron como defensor a un abogado vinculado a estructuras criminales de Itagüí.

Entre las pruebas aportadas por “Fico” Gutiérrez se encuentra el caso de una empresa de oro registrada en Medellín y Miami que reportó 150 millones de pesos de ingresos durante el gobierno anterior y que registra cero ingresos después de que Gutiérrez asumió el cargo el 1 de enero de 2024.

Asimismo, se investiga el caso de Afinia, filial del Grupo EPM, donde testigos señalaron que se habrían pagado 5 millones de dólares a Quintero para cambiar la gerencia y “direccionar contratos”.

Añadió que el FBI ya investiga las propiedades, el estatus migratorio de los implicados y posibles nexos con desfalcos en Ecopetrol.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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