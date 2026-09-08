“El Búnker es una película que nos afecta a todos”: Javier Bardem en el Festival de cine de Venecia

Desde la rueda de prensa organizada por el Festival de cine de Venecia, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz hablaron sobre diferentes temas, entre ellos ‘Bunker’, una película estrenada este martes en el Festival de Venecia que cuestiona la cada vez mayor desigualdad social y pone a una pareja frente a su propia vulnerabilidad.

Trabajar juntos:

En algún momento ambos artistas comentaron que no querían que trabajar juntos se convirtiera en algo, ¿Cuál es la estrategia para que se puedan separar temas personales y que no se afecte la vida laboral?

Ante esta pregunta Javier Bardem indicó que: “la calidad del trabajo, la calidad del material, el hecho de que Florian Zeller es un grandísimo escritor, un grandísimo director de teatro, de cine, y que la historia que cuenta es una historia que nos afecta a todos, seas pareja, seas amigo, seas padre e hijo, seas hermanos, seas amigos. Es como ver al otro, dejarte afectar por el otro y humanizar al otro. Y cómo eso va hacia un final en la historia que me parece constructivo y bonito y que crea una sensación como de esperanza. Eso es lo que a mí me llamó la atención para tomar el viaje de una manera más personal”.

Sobre ‘El Bunker’:

‘Búnker’ es un thriller psicológico dirigido por el aclamado cineasta francés Florian Zeller, está protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz. La película acaba de tener su estreno mundial en competencia por el León de Oro en la Selección Oficial del Festival de Cine de Venecia.

Está basada en el matrimonio de un arquitecto que se pone a prueba después de que acepta un proyecto para construir un búnker para un multimillonario.

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Javier Bardem habla desde el Festival de Cine de Venecia 00:00:00 01:36 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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