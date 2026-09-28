El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fedecoljuegos y Congreso buscan acuerdo para implementar identidad digital en plataformas de apuesta

El debate sobre la regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea ha tomado fuerza en Colombia. A diferencia de la prohibición del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de las apuestas online y los casinos digitales en Brasil, en el país el enfoque está en el endurecimiento de los controles estatales y la implementación de herramientas tecnológicas.

En 6AM W de Caracol Radio, el senador Gustavo Moreno aseguró que lidera un proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico más estricto para las plataformas digitales.

Según las cifras presentadas por el congresista, entre enero y marzo de 2025 se apostaron cerca de 4.6 billones de pesos en el país, existiendo alrededor de 8 millones de cuentas activas.

Moreno alertó sobre el perfil de los usuarios: “Cerca del 67% apuestan en Colombia, son jóvenes entre 18 y 29 años y que apuestan una vez por semana. Estamos subestimando la adicción a los juegos de azar”.

Añadió que unas 245.000 personas han solicitado autoexcluirse por problemas de adicción. “Estamos subestimando la adicción a los juegos de azar. Y eso tiene un problema muy grande. Deja familias sin plata, hay un problema de salud mental y obviamente rompe todo el tema de vínculos sociales”, señaló.

Explicó que su propuesta contempla medidas como la verificación de identidad digital para evitar que menores apuesten a través de terceros, la fijación de límites diarios y mensuales de depósitos y pérdidas.

La lucha contra el mercado legal

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), Evert Montero, enfatizó la necesidad de promover un juego responsable. Señaló que las plataformas legales en Colombia ya cuentan con controles estrictos, como la verificación de cédulas y la autoexclusión.

Montero aseguró que el foco debe ser la lucha contra el mercado legal. “El problema no es el juego, el problema es la incapacidad de controlar lo que es el juego ilegal”, afirmó.

El directivo criticó la ineficiencia del Estado al bloquear páginas web que reaparecen en minutos con otras direcciones: “A veces la sobrerregulación también genera fricción y genera la ilegalidad”, debido a que los operadores con licencia pierden competitividad frente a las plataformas clandestinas.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 18:14 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: