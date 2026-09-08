Fiscalía citó al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por el caso de Kevin Acosta
La Fiscalía General citó al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo a una audiencia de conciliación en medio de la indagación que se adelanta por el delito de revelación de secreto en medio del caso de Kevin Acosta.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...