Fiscalía citó al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por el caso de Kevin Acosta

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/01/2024.- El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, habla hoy durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). Jaramillo afirmó este martes que los casos de covid-19 no han aumentado en el país, como sí ha sucedido en otros lugares, y subrayó que la mortalidad por el virus ha descendido a apenas dos fallecidos en la primera semana de 2024. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )