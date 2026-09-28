Lotes, hoteles y locales: las propiedades que ocupó la Fiscalía vinculadas a alias ‘Pacho Herrera’

Colombia

Los 42 bienes intervenidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional, en diferentes zonas del país como Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, avaluadas por más de $44.900 millones que estarían vinculadas al denominado Clan Herrera.

A través de la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, se pudo identificar que las propiedades habrían permanecido ocultas y habrían sido utilizadas por personas y empresas en sectores como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

Esto con el fin de ocultar los activos identificados, darles apariencia de legalidad y sustraerse del control de las autoridades.

El rastreo de estos movimientos patrimoniales y operacionales facilitó el proceso de vinculación a uno de los presuntos grupos de “testaferros” que estuvo al servicio del extinto narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como Pacho Herrera, del Cartel de Cali.

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Entre las propiedades intervenidas en diferentes zonas del país se encuentran:

Bogotá : 1 apartamento, 9 parqueaderos, 8 oficinas y 3 locales comerciales.

: apartamento, parqueaderos, oficinas y locales comerciales. Cali : 2 garajes, 1 local comercial, 3 lotes, 1 sociedad y 3 establecimientos de comercio.

: garajes, local comercial, lotes, sociedad y establecimientos de comercio. Jamundí : 1 inmueble urbano.

: inmueble urbano. Tuluá : 1 terreno.

: terreno. Sonsón: 7 predios que conformaban la hacienda La Porcelana, con más de 1.000 hectáreas.

De modo que un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre los 42 bienes.

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