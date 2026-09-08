‘Mocho Olmedo’, señalado cabecilla del Frente 33, fue imputado por homicidio y desplazamiento

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos contra Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado como uno de los cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de varios hechos violentos ocurridos en el Catatumbo, Norte de Santander.

La investigación, adelantada por un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, lo vincula con los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.

Según el expediente, ‘Mocho Olmedo’ habría sido uno de los principales articuladores de la confrontación armada entre las disidencias del Frente 33 y el ELN, que comenzó el 16 de enero de 2025 y provocó una escalada de violencia en diferentes sectores del Catatumbo.

Uno de los hechos por los que fue imputado ocurrió el 17 de enero de 2025, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú.

De acuerdo con la Fiscalía, los hombres sacaron al líder de su vivienda contra su voluntad y lo trasladaron hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón. Allí le causaron la muerte.

31 casos de desplazamiento

La Fiscalía también atribuyó a ‘Mocho Olmedo’ su presunta responsabilidad en 31 hechos de desplazamiento forzado registrados entre el 16 y el 20 de enero de 2025.

Durante esos días, integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de diferentes sectores de Tibú y El Tarra y los obligaron a abandonar sus viviendas.

En total, según la investigación, 84 personas fueron víctimas de estos desplazamientos.

A esto se suma el señalamiento por el presunto reclutamiento ilícito de 31 menores de edad, quienes habrían sido incorporados a diferentes estructuras armadas que delinquen en la región.

Henao Gutiérrez no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La audiencia se realizó de manera virtual desde un pabellón de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanece recluido.

El señalado cabecilla está a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para su extradición a Estados Unidos.