Apagaron sus sueños: el desgarrador testimonio de madre de menor con hemofilia contra la Nueva EPS

En un desgarrador testimonio, Yudy Katerine Pico, madre de Kevin Arley, un niño de siete años que padecía hemofilia, denunció públicamente la negligencia de la Nueva EPS y la IPS, a quienes acusa de la muerte de su hijo por la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales.

Según su relato en Caracol Radio, las últimas dosis de medicamentos que recibió Kevin fueron el 12 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el menor de edad no volvió a recibir su tratamiento, a pesar de las constantes súplicas de la madre. La única explicación que la Nueva EPS ofrecía era que “tocaba esperar que hubiera un nuevo contrato con la entidad de la IPS”. Esta respuesta que se repitió una y otra vez, se convirtió en una sentencia de muerte para el pequeño Kevin.

La respuesta de la Nueva EPS

La madre comenzó a notar los primeros síntomas de la falta de medicación en enero, cuando a Kevin le empezaron a salir pequeños morados en el cuerpo. Cualquier golpe, por insignificante que fuera, le provocaba hematomas. La situación se agravó hasta el pasado domingo, cuando Kevin sufrió una caída en su bicicleta. A pesar de sus súplicas para que le administraran el medicamento y lo trasladaran a Bogotá, la respuesta fue la misma: “Tocaba esperar a que la EPS autorizara y que hubiera camas disponibles”.

Katerine relató con dolor cómo su hijo pasó 24 horas sin medicamento, sangrando por el oído y la nariz, mientras las entidades de salud no hacían nada. “Lo único que me decían era que tocaba esperar que la EPS autorizara y que hubiera camas disponibles porque no las había. Según ellos, en ningún lado había nunca más disponibles”, afirmó. La madre denunció que su hijo fue víctima de un “paseo de la muerte”, siendo remitido de un lugar a otro sin recibir la atención necesaria. Primero le dijeron que lo llevarían a Neiva, luego que se había cancelado el traslado y, finalmente, que iría a Bogotá. Sin embargo, el traslado se demoró hasta el lunes a las 5:20 de la tarde, cuando ya era “demasiado tarde”.

El traslado a Bogotá fue posible gracias a la ayuda de “muchas personas” que colaboraron con Katerine, ya que las entidades de salud no hacían nada por agilizarlo. La madre relató la angustia de las horas de espera, con promesas de traslado que nunca se cumplían. “El lunes a mediodía me dijeron que a la 1 por la tarde, a la 1:20, salía el niño por vía aérea, pero se llegaron a las 2, que no, que tocaba esperar porque la avioneta aún no había sido enviada, que a las 4, llegaron las 4, tampoco; después, que a las 5:15, cuando llegaron las 5:20, a esa hora iba saliendo el niño”, detalló.

“Ellos son culpables de la muerte de mi hijo”

Con el corazón roto, Katerine no dudó en señalar a los responsables: “Ellos son culpables de la muerte de mi hijo”. La madre lamentó su dolor y la indiferencia de quienes, según expresó, “mataron una vida que apenas estaba empezando a nacer”. Kevin tenía solo siete años y “le apagaron los sueños que él tenía”.

Katerine reveló que tiene otros familiares, dos gemelos primos y un niño de un año, que también padecen hemofilia y están a la espera de medicamentos. Hizo un llamado a la comunidad para que “se aviven, busquen la manera de que consigan su medicamento” y “no se dejen llevar por una respuesta que solamente saben decir que toca esperar”. La madre implora que se luche por los medicamentos y espera que “no vuelva a pasar otra tragedia como esta”.

Escuche la entrevista en Caracol Radio: