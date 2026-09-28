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28 sep 2026 Actualizado 16:36

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Justicia

En firme la condena de 28 años contra exsubdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba

El Tribunal Superior de Medellín dejó en firme la condena de 28 años de cárcel contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, por el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba el 21 de mayo de 1999.

José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, y la entonces senadora Piedad Córdoba

José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, y la entonces senadora Piedad Córdoba

José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, y la entonces senadora Piedad Córdoba
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Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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