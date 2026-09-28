En firme la condena de 28 años contra exsubdirector del DAS por el secuestro de Piedad Córdoba
El Tribunal Superior de Medellín dejó en firme la condena de 28 años de cárcel contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, por el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba el 21 de mayo de 1999.
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Cristina Navarro
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