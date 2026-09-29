Gobierno y Alcaldía firmarían convenio para deconstrucción de antiguo puente Pumarejo

Un convenio interadministrativo se firmaría entre el Gobierno Nacional y la alcaldía de Barranquilla para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo. Así lo dio a conocer Juan Camilo Ostos, director del Instituto Nacional de Vías en el marco del Encuentro Regional de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte.

“Ya hay garantizados $160.000 millones para este proyecto y el presidente también, en su casa, en la sede alterna de la Presidencia de la República, quiere ver este importante corredor turístico, además de que va a darle paso a la competitividad marítima”, indicó.

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El funcionario también manifestó que uno de los objetivos también es la reconstrucción de lo que quede de la infraestructura y se convierta en un corredor de competitividad marítima.

“Toneladas de cemento y de hierro que pueden ser reutilizables darían un respiro y un alivio dentro de la financiación del proyecto”, sostuvo.