En Málaga, Santander, advierten riesgo en el suministro de agua por posible daño en un embalse

Málaga, Santander, enfrenta un escenario de preocupación por el abastecimiento de agua. Como primera medida mantienen un racionamiento de 12 horas, pero ahora ciudadanos que llegaron hasta los embalses que abastecen al municipio, encontraron completamente vacío uno de ellos.

De acuerdo con el pronunciamiento del ciudadano Iván González Hormiga, Málaga históricamente ha enfrentado racionamientos durante los periodos de verano y fenómenos de El Niño. Sin embargo, este año la situación comenzó desde los primeros días de agosto y se ha intensificado.

La principal preocupación ahora está en la disponibilidad del recurso hídrico. Durante una visita reciente a los embalses que abastecen al municipio, se evidenció que uno de los dos embalses estaría completamente vacío, mientras el segundo todavía cuenta con una cantidad importante de agua.

Lea también: Incendios forestales en Girón afectaron más de 21 hectáreas y causaron la muerte de fauna silvestre

Habitantes del municipio aseguran que se habría presentado una fuga en el embalse número uno y que el agua habría permanecido durante varios días desperdiciándose hacia las fincas ubicadas en la parte baja.

¿Qué dicen las autoridades?

Las Empresas Públicas Municipales entregaron un balance sobre el estado de los dos embalses que abastecen al municipio y aclararon la alerta por un posible daño en el embalse número uno.

De acuerdo con la gerente de las Empresas Públicas Municipales de Málaga, la ingeniera Cindy Johana Barajas, actualmente el embalse número uno se encuentra aproximadamente en un 10% de su capacidad, mientras que el embalse número dos alcanza el 95%. Este último, sin embargo, permanece como reserva y todavía no está siendo utilizado.

La administración explicó que el racionamiento, que actualmente se extiende desde las 4:00 de la tarde hasta las 4:00 de la mañana, no obedece a que el municipio se haya quedado sin agua, sino a una medida preventiva para conservar las reservas durante los próximos meses.

Podría interesarle: Hay fecha para conocer diseños de ampliación del estadio Américo Montanini en Bucaramanga. ¿Cuándo?

La preocupación aumenta debido a que las autoridades prevén que las condiciones de sequía puedan extenderse hasta febrero del próximo año, por lo que buscan garantizar el suministro mientras se presentan lluvias suficientes para recuperar las fuentes de captación.

Las Empresas Públicas negaron que actualmente exista una falla activa en la estructura. Sin embargo, el técnico operativo Carlos Anaya confirmó que durante los últimos meses se presentaron dos daños en el sistema, uno el 11 de junio y otro el 31 de julio. Ambos ya fueron reparados.

El funcionario explicó que una de las principales dificultades es que el embalse número uno no cuenta con una válvula de cierre instalada cerca de la estructura, por lo que desde la empresa pública confirmaron que se está revisando estas novedades.

Las Empresas Públicas también descartaron que el agua de Málaga esté siendo vendida a otros municipios y aseguraron que el líquido disponible está destinado exclusivamente al consumo de la población local. Son más de 30 mil habitantes los que, según el pronunciamiento, esperan respuestas más concretas sobre el futuro del abastecimiento de agua en el municipio, ante la novedad en uno de sus embalses.