7 estudiantes de Medicina afectados por el terremoto en Cali retomarán sus prácticas en Bucaramanga

Siete estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Valle se trasladarán a Bucaramanga para continuar el internado que quedó interrumpido después del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

Llevan cuatro semanas sin poder hacer sus prácticas. El terremoto afectó parte de la infraestructura de la red hospitalaria en la que los estudiantes de Univalle cumplían sus rotaciones y eso frenó su último año de formación.

La alternativa para que pudieran retomar el internado estuvo en Bucaramanga. La Universidad Industrial de Santander ofreció recibirlos y durante los próximos seis meses podrán continuar su internado en el Hospital Universitario de Santander.

Esta semana tendrán jornadas de inducción y reconocimiento de los espacios en Bucaramanga. El jueves comenzarán las rotaciones.

“En estos momentos en que se encuentra un poco destruida la infraestructura de salud en donde desarrollan las prácticas los estudiantes del último año de Medicina, viene un grupo de siete estudiantes a completar su año de internado acá con nosotros”, explicó Luis Miguel Sosa Ávila, director de la Escuela de Medicina de la UIS.

El traslado no consiste solamente en abrirles cupos para las prácticas. La UIS dispuso un plan de ayudas para los siete estudiantes y las condiciones académicas y de bienestar que necesitarán durante su permanencia en Bucaramanga.

Desde Univalle, el profesor Carlos Alberto Velasco Benítez confirmó que permanecerán seis meses en Santander y agradeció que pudieran continuar allí una formación que llevaba un mes suspendida.

“Desde nuestra universidad, Universidad del Valle, queremos dar los más sinceros agradecimientos por este gesto de solidaridad y hermandad que tenemos entre Universidad Industrial de Santander y Universidad del Valle”, dijo Velasco.

La medida permite que estos siete estudiantes retomen su último año de Medicina sin esperar a que se normalicen los escenarios de práctica afectados por el terremoto.