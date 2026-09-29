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29 sep 2026 Actualizado 14:20

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Estudiantes del colegio bilingüe Divino Niño de Bucaramanga obtuvieron puntaje destacado en el Icfes

Valeria Pardo y Ana María Manzano sacaron 478 de 500 posibles en las pruebas Saber 11 para los colegios calendario A.

Ana María Manzano y Valeria Pardo, mejores Icfes de Santander

Ana María Manzano y Valeria Pardo, mejores Icfes de Santander

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Dos estudiantes del colegio bilingüe Divino Niño, Valeria Pardo y Ana María Manzano obtuvieron las calificaciones más altas de los exámenes del Icfes en Santander.

Las dos jóvenes lograron 478 puntos en las pruebas Saber 11. Alba Rocío Villamizar, rectora del colegio informó que este año como en 2025, la institución educativa repite los mejores puntajes a nivel departamental.

Valeria Pardo, una de las dos estudiantes reaccionó frente a la noticia revelada por el Icfes. A través de un video en Instagram dijo: “Mi mayor motivación fueron mis padres quienes siempre me apoyaron a conseguir el sueño de estudiar Medicina”, aseguró.

Valeria agradeció al colegio y al Instituto Marco donde se preparó para el Icfes.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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