Mayoría de docentes de la Normal Superior de Bucaramanga pide el traslado de la rectora

La mayoría de los docentes de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga pidió el traslado de la rectora Ana Isabel Pino. Los profesores se suman así a una solicitud que ya habían hecho estudiantes de la institución en medio del conflicto que atraviesa el colegio.

La decisión de los docentes se conoció después de tres jornadas de trabajo en las que participaron profesores, la rectora y su equipo directivo y la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Las reuniones tuvieron acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Secretaría del Interior.

Al terminar esos encuentros, el colectivo aseguró que mantiene su inconformidad. Aunque la Secretaría de Educación puso sobre la mesa varias propuestas para atender la situación, los profesores consideran que estas no solucionan el problema de fondo.

Según el comunicado, los docentes aseguran que durante el último año se ha deteriorado el clima laboral de la institución y hablan de afectaciones psicosociales y de salud mental. También sostienen que varios profesores entregaron testimonios sobre esas situaciones durante las jornadas de trabajo.

El colectivo atribuye buena parte del conflicto a la gestión de la rectora Ana Isabel Pino y cuestiona su forma de relacionarse y comunicarse con docentes y otros integrantes de la comunidad educativa. Se trata de señalamientos hechos por los profesores en su comunicado.

Por esa razón, la mayoría de los docentes terminó pidiendo una medida concreta que es el traslado de la rectora. “Solicitamos respetuosamente el traslado de la señora rectora Ana Isabel Pino, en su calidad de directivo docente, por la necesidad de resolver un conflicto que afecta la convivencia laboral y la prestación del servicio educativo”, se lee en el comunicado.

La petición de traslado no es unánime. El mismo comunicado reconoce que un grupo minoritario de profesores respalda la permanencia de Ana Isabel Pino. La mayoría, sin embargo, sostiene que las medidas planteadas hasta ahora no resuelven el conflicto y mantiene su solicitud de que la rectora sea trasladada de la institución.