Cerca de 72.000 metros cuadrados de la malla vial han sido intervenidos en Bucaramanga: ¿dónde?

La Alcaldía de Bucaramanga ha intervenido 71.650 metros cuadrados de la malla vial urbana en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos están repartidos entre barrios, avenidas y corredores principales. Entre los puntos intervenidos están:

Carrera 15 , en el sector de la Autopista Sur-Norte, con más de 4.100 metros cuadrados .

, en el sector de la Autopista Sur-Norte, con más de . Carrera 17 , entre el bulevar Santander y la calle 19.

, entre el bulevar Santander y la calle 19. Carrera 31 , entre la avenida González Valencia y la calle 52.

, entre la avenida González Valencia y la calle 52. Avenida Quebradaseca , en diferentes tramos.

, en diferentes tramos. Carrera 27 .

. Avenida Búcaros .

. Avenida Perimetral de Mutis .

. Sectores de Campo Hermoso, Alfonso López y Mutis.

Los 71.650 metros cuadrados equivalen a poco más de siete hectáreas intervenidas en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, el balance no permite saber cuánto representa esa área del total de la malla vial de Bucaramanga que actualmente necesita reparación.