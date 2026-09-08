Hay fecha para conocer diseños de ampliación del estadio Américo Montanini en Bucaramanga. ¿Cuándo?

La Gobernación de Santander, a través del Indersantander, anunció que el próximo lunes 14 de septiembre serán presentadas dos propuestas de diseño para la ampliación del Estadio Américo Montanini, en un encuentro que se realizará a las 2:00 de la tarde en la sede de la administración departamental.

Juan Andrés Suárez, director del Indersantander, explicó que el contrato de consultoría establece la presentación de dos alternativas que deberán cumplir con los requisitos exigidos por los organismos competentes del fútbol profesional.

Se trata de la entrega de la “Estructuración Integral para la Remodelación y Ampliación del Estadio Américo José Montanini”, por parte del contratista Consultor por Consorcio Mazzanti.

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La presentación contará con la participación de la administración departamental y estará abierta también a periodistas y representantes de la hinchada del Atlético Bucaramanga, quienes podrán conocer las alternativas que serán evaluadas para definir el rumbo del proyecto.

“El día lunes en la Gobernación de Santander se presenta el consultor con dos propuestas para mostrárselas a las partes interesadas, sobre qué línea vamos nosotros a tomar”, precisó Suárez.

La expectativa de la Gobernación es que, después de conocer y definir la alternativa, se pueda avanzar con los estudios necesarios para posteriormente gestionar los recursos que permitan ejecutar la ampliación.

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Según el funcionario, el cronograma contractual apunta a que antes de finalizar este año o inicios del 2027 estén listos los estudios, como ya lo había anticipado en Caracol Radio, con el propósito de avanzar hacia la consecución de los recursos para materializar el proyecto.

Se espera que la presentación del 14 de septiembre sea uno de los primeros pasos concretos para definir cómo quedaría el ampliado Estadio Américo Montanini, ante la incertidumbre de la ciudadanía con este proyecto.