Incendios forestales en Girón afectaron más de 21 hectáreas y causaron la muerte de fauna silvestre

Incendios forestales que se registraron en los últimos días en la vereda El Pantano, en Girón, Santander, dejaron una afectación de más 200.000 metros cuadrados de bosque, además de importantes daños a la flora y fauna silvestre de esta zona rural.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, cuyos organismos de socorro encontraron diferentes especies de animales afectadas por las llamas. Entre ellas había reptiles, serpientes y armadillos, algunos de los cuales no lograron escapar y murieron consumidos por el fuego.

Diego García, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bomberos de Floridablanca, explicó que también fue encontrado un oso hormiguero, que logró ser rescatado con quemaduras en las patas y el hocico.

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El funcionario señaló que este tipo de incendios representa un riesgo especialmente alto para la fauna silvestre, debido a las dificultades que tienen algunas especies para escapar de las llamas.

Además de controlar el incendio, los bomberos realizaron labores de búsqueda, rescate y reubicación de animales que lograron sobrevivir a la emergencia.

Desde el organismo de socorro hicieron un llamado a la comunidad para evitar las quemas en zonas rurales, teniendo en cuenta que estas prácticas no solo generan contaminación y pérdida de vegetación, sino que también ponen en riesgo la vida de las especies que habitan estos ecosistemas.

Ante cualquier columna de humo o incendio, la comunidad puede comunicarse con la línea 119 del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca o al número 315 381 5224.

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