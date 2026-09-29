Donación de órganos en Santander permitió trasplantar a dos personas que estaban en lista de espera

Dos personas que estaban en lista de espera para un trasplante recibieron órganos provenientes de una donación gestionada en el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, en Santander.

Fue la primera donación efectiva de órganos y tejidos que concreta esta institución durante 2026. Antes de llegar a este caso, el hospital había gestionado diez alertas de donación a lo largo del año.

La identidad del donante, de su familia y de las personas que recibieron los órganos se mantiene bajo reserva, de acuerdo con la normatividad vigente.

El caso se dio mientras el hospital amplía su participación en la Red de Donación y Trasplantes. La institución quedó inscrita para realizar trasplantes de tejidos osteomusculares, oculares y también como IPS generadora de potenciales donantes de órganos y tejidos.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Antonio Prada, recordó que en Santander que la Foscal y la Fundación Cardiovascular hacen parte de las instituciones habilitadas para realizar transplante de órganos.

Como dato señalo que: “Un donante puede salvar hasta ocho vidas y mejorar la calidad de vida de muchos santandereanos”.

El proceso se realiza con acompañamiento de la Coordinación Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes, que reúne a Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar.

Por ahora, de las diez alertas de posibles donantes gestionadas este año por el hospital del Socorro, una terminó en una donación efectiva.