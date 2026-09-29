Desde la WWF piden acciones proteger el agua ante el fenómeno de El Niño

Bucaramanga

La coordinadora regional de WWF Colombia, Paola Andrea Echeverri, hizo un llamado a fortalecer el ahorro y uso eficiente del agua y la energía ante el incremento de las temperaturas y los riesgos de desabastecimiento que enfrenta el país.

Durante los encuentros por el agua, promovidos por WWF Colombia e Isagen, la organización advirtió sobre los efectos que el fenómeno de El Niño puede generar en los recursos hídricos y energéticos durante los próximos meses.

Echeverri señaló que, además de las sequías y el riesgo de desabastecimiento, existe preocupación por posibles dificultades en el sistema energético. Sin embargo, insistió en que la prioridad debe ser adoptar medidas preventivas y generar acuerdos entre autoridades, gremios y sectores productivos para reducir la presión sobre los recursos naturales.

“Estamos hoy enfrentados a un reto que tenemos en Colombia y es todo el tema de riesgos climáticos que nos está presentando el fenómeno de El Niño, donde estamos viendo que este año pues están incrementando las temperaturas y seguramente de acá a final de año pues vamos a tener mucha presión sobre eso”, indicó Echeverri.

Frente al caso de Santander, donde 13 municipios registran problemas de desabastecimiento de agua, la representante de WWF destacó la importancia de proteger ecosistemas estratégicos como el páramo de Santurbán, fundamental para la regulación hídrica y el suministro de agua a la población.

Según explicó, la conservación de los páramos requiere acciones conjuntas entre autoridades ambientales, gobiernos locales, sectores productivos y comunidades, incluyendo la adquisición de predios y procesos de restauración.

Finalmente, WWF invitó a la ciudadanía a adoptar acciones cotidianas como cerrar la llave mientras se cepilla los dientes, evitar el lavado frecuente de vehículos y hacer un uso eficiente tanto del agua como de la energía.