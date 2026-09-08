🔴 EN VIVO Real Madrid Vs. Inter de Milán: Siga el minuto a minuto de este partidazo en Champions

Ambos equipos debutan en la edición 2026/2027 del certamen en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid Vs. Inter de Milán es uno de los partidos más llamativos de la primera fecha de la Liguilla de la Liga de Campeones, que en este nuevo formato permite que se presenten enfrentamientos de este calibre desde su primera fase.

El club español llega a este duelo como uno de los principales candidatos al título, siendo el máximo ganador de la competencia con 15 orejonas ganadas a lo largo de la historia.

El Inter de Milán, por su parte persigue su cuarto título del torneo en la historia. Apenas dos temporadas atrás, los neroazzurros disputaron una final de Champions, habiendo dejado en el camino al Barcelona y cayendo goleados en la final contra el Paris Saint-Germain.

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