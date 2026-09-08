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08 sep 2026 Actualizado 19:32

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Champions League
Real MadridREA
 2
Mbappé 13',Valverde 22'
Real Madrid
InterINT
 0
Inter
26'
1ª parte
Real Madrid Vs. Inter de Milán

Real Madrid Vs. Inter de Milán

Real Madrid Vs. Inter de Milán

🔴 EN VIVO Real Madrid Vs. Inter de Milán: Siga el minuto a minuto de este partidazo en Champions

Ambos equipos debutan en la edición 2026/2027 del certamen en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid Vs. Inter de Milán es uno de los partidos más llamativos de la primera fecha de la Liguilla de la Liga de Campeones, que en este nuevo formato permite que se presenten enfrentamientos de este calibre desde su primera fase.

El club español llega a este duelo como uno de los principales candidatos al título, siendo el máximo ganador de la competencia con 15 orejonas ganadas a lo largo de la historia.

El Inter de Milán, por su parte persigue su cuarto título del torneo en la historia. Apenas dos temporadas atrás, los neroazzurros disputaron una final de Champions, habiendo dejado en el camino al Barcelona y cayendo goleados en la final contra el Paris Saint-Germain.

Siga EN VIVO el minuto a minuto de Real Madrid Vs. Inter de Milán

Hay nuevos mensajes
27´

Casi llega el tercero del Madrid

Contragolpe que comanda Vini Jr y Bellingham y Mbappe se confunden en el área

22´

Goooool del Real Madrid

Anota Federico Valverde

16´

Atajada de Courtois

Disparo con potencia de Calhanoglu que impide el arquero belga

15´

Falta para el Inter

Tiro libre dentro de la media luna del Madrid

14´

Gooooool del Real Madrid

Anota Kylian Mbappé

13´

Lautaro amenaza con el primero

El argentino dispara desde media distancia, Courtois ataja 

11´

Tiro de esquina para el Inter

Corner para la visita que termina en despeje del Madrid 

Inter presiona

La visita mantiene la posesión con su linea de 5 volantes 

Tiro libre para el Madrid

Tiro libre para los locales que termina en tiro de esquina 

Inicia el partido

Real Madrid 0 - 0 INter de MIlan 

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

Así fue la llegada del plantel del Real Madrid

La visita pisa el césped del Bernabéu

Nóminas confirmadas

Bienvenidos al minuto a minuto del juego Real Madrid Vs. Inter de Milán, por la Liga de Campeones.

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