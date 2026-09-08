🔴 EN VIVO Real Madrid Vs. Inter de Milán: Siga el minuto a minuto de este partidazo en Champions
Ambos equipos debutan en la edición 2026/2027 del certamen en el Santiago Bernabéu.
Real Madrid Vs. Inter de Milán es uno de los partidos más llamativos de la primera fecha de la Liguilla de la Liga de Campeones, que en este nuevo formato permite que se presenten enfrentamientos de este calibre desde su primera fase.
El club español llega a este duelo como uno de los principales candidatos al título, siendo el máximo ganador de la competencia con 15 orejonas ganadas a lo largo de la historia.
El Inter de Milán, por su parte persigue su cuarto título del torneo en la historia. Apenas dos temporadas atrás, los neroazzurros disputaron una final de Champions, habiendo dejado en el camino al Barcelona y cayendo goleados en la final contra el Paris Saint-Germain.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Real Madrid Vs. Inter de Milán
Casi llega el tercero del Madrid
Contragolpe que comanda Vini Jr y Bellingham y Mbappe se confunden en el área
Goooool del Real Madrid
Anota Federico Valverde
Atajada de Courtois
Disparo con potencia de Calhanoglu que impide el arquero belga
Falta para el Inter
Tiro libre dentro de la media luna del Madrid
Gooooool del Real Madrid
Anota Kylian Mbappé
Lautaro amenaza con el primero
El argentino dispara desde media distancia, Courtois ataja
Tiro de esquina para el Inter
Corner para la visita que termina en despeje del Madrid
Inter presiona
La visita mantiene la posesión con su linea de 5 volantes
Tiro libre para el Madrid
Tiro libre para los locales que termina en tiro de esquina
Inicia el partido
Real Madrid 0 - 0 INter de MIlan
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Así fue la llegada del plantel del Real Madrid
La visita pisa el césped del Bernabéu
Nóminas confirmadas
Bienvenidos al minuto a minuto del juego Real Madrid Vs. Inter de Milán, por la Liga de Campeones.