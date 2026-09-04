Jhon Lucumí vive su sueño tras su llegada a Juventus: “Es imposible no emocionarse”

Jhon Lucumí atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de consolidarse durante cuatro temporadas en Bologna, el defensor colombiano dio el salto a Juventus, club al que llegó con la ilusión de competir por grandes objetivos en Italia.

El zaguero reconoció que desde los primeros contactos con el equipo de Turín sintió una emoción especial. “Cuando te hablan de un equipo como la Juve, creo que es imposible no emocionarse”, aseguró Lucumí, quien tenía claro que quería vivir la experiencia de vestir la camiseta de la Vecchia Signora.

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Un nuevo reto en Italia

El colombiano considera que su etapa en Bologna fue fundamental para su crecimiento. Allí disputó 152 partidos en cuatro temporadas y tuvo la oportunidad de debutar en la Champions League, antes de dar el siguiente paso de su carrera.

Ahora, en Juventus, Lucumí se encuentra bajo las órdenes de Luciano Spalletti, un entrenador al que describe como exigente y con una idea clara de competir siempre por la victoria. El defensor aseguró que el plantel trabaja durante la semana para cumplir las indicaciones del técnico y elevar el nivel del equipo.

“Es nuestro entrenador, es el líder del equipo, y solo tenemos que intentar seguir sus instrucciones, elevar el nivel general, poniendo en práctica todo lo que entrenamos y lo que él quiere desarrollar durante los partidos”, añadió el zaguero colombiano.

Próximo objetivo: AC Milán

“Cuando estás en Juventus, siempre tienes que estar preparado”, explicó el defensor, consciente de la exigencia que implica jugar para uno de los clubes más importantes de Italia.

Lucumí ya tuvo su primera aparición como titular con Juventus en la victoria 2-0 frente a Parma, el pasado 29 de agosto. El colombiano aseguró que estaba preparado para aprovechar la oportunidad, incluso si inicialmente no hubiera sido elegido para comenzar el partido.