Concurso de méritos Procuraduría 2026: Fecha y link para inscribirse a más de 3.000 vacantes. Getty Images

La Procuraduría General de la Nación abrió este 7 de septiembre el concurso abierto de méritos con el que busca proveer 3.051 vacantes de carrera administrativa (Resolución 243 septiembre 2 de 2026) en diferentes niveles que van desde posiciones operativas hasta cargos ejecutivos.

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El concurso de méritos había sido aplazado en mayo, tras un fallo de la Corte Constitucional que advirtió la necesidad de aplicar medidas de la Ley 2418 de 2024 a concursos de carreras especiales como las de la Procuraduría, como lo es la obligación de reservar mínimo el 7% de la oferta para personas con discapacidad.

Tras cumplirse el plazo previsto y subsanarse este inconveniente (215 vacantes fueron reservadas para personas con discapacidad), el procurador Gregorio Eljach anunció la decisión de avanzar con la convocatoria como estaba previsto tras el aplazamiento.

Los cargos disponibles incluyen salarios alrededor de los $3.000.000 en posiciones operativas como auxiliares de servicios generales y conductores, hasta remuneraciones que superan los $18.000.000 para jefes de división en el nivel ejecutivo.

Concurso Procuraduría 2026: requisitos para inscribirse

Los siguientes son los requisitos básicos para participar en el concurso de méritos 2026 de la Procuraduría General de la Nación:

Ser colombiano.

Aceptar y acatar las disposiciones legales del proceso de selección.

Aportar la copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

Acreditar los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria en la que se desea participar.

Suministrar durante la fase de inscripción el certificado de discapacidad válido para vacantes con reserva de plazas y aportar la información adicional requerida según el caso.

No encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

Cumplir los demás requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias vigentes.

¿Cuáles son las fechas y el link de inscripción del concurso de la Procuraduría?

La Procuraduría anunció que las inscripciones al concurso Mérito Construyendo Excelencia 2026 abrieron este 7 de septiembre desde las 8:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta el 18 de septiembre a las 16:00 horas (el pago de derechos por ventanilla cierra el 17 de septiembre).

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Tenga en cuenta que solo puede escoger una convocatoria y las inscripciones se realizan a través del portal habilitado por la Procuraduría y la operadora del concurso, la Universidad de Antioquia, en el enlace: www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co.

En este portal los aspirantes pueden consultar cada uno de los cargos disponibles utilizando diferentes filtros por nivel, asignación salarial o código, así como el coste de la inscripción. Cabe anotar que después del cierre de inscripciones no se permitirá cargar ni corregir documentos.

¿Cuánto cuestan los derechos de inscripción del concurso de la Procuraduría?

Para participar en el concurso de mérito de la Procuraduría 2026, los aspirantes deberán pagar el siguiente valor por los derechos de inscripción, dependiendo del nivel del cargo:

Operativo, administrativo y técnico: $58.400

$58.400 Profesional, asesor y ejecutivo: $87.550

Cabe anotar que las convocatorias de vacantes reservadas para personas con discapacidad no tienen costo de inscripción.

Tenga en cuenta que las inscripciones hacen parte de la fase de reclutamiento de la convocatoria; posteriormente, se publicarán las listas de admitidos y no admitidos, para proceder luego a la aplicación de pruebas e instrumentos de selección, según el cargo.

Finalmente, tras cumplir la fase eliminatoria y clasificatoria de las pruebas, se conformarán las listas de elegibles, quienes iniciarán su periodo de prueba con la entidad.

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