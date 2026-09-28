Esta es la cédula falsa que presentó la esposa de ‘Fito’ al ser capturada en Santander

Esta fue la cédula falsa que presentó la pareja sentimental de alias ‘Fito’ durante el procedimiento realizado por las autoridades en Sabana de Torres, Santander. El documento fue presentado por Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien permanecía escondida en Colombia junto con su hija Michelle Jamileth Macías Peñarrieta.

Las dos mujeres fueron ubicadas por las autoridades luego de un trabajo de cooperación internacional entre la DIJÍN, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, el FBI y la Policía de Ecuador. Ambas eran buscadas mediante notificación roja de Interpol y permanecían prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025.

Pero la investigación no solo apunta a su permanencia clandestina en Colombia. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, las dos mujeres estarían presuntamente vinculadas con actividades de la estructura criminal de ‘Los Choneros’ y, durante su permanencia en territorio colombiano, habrían buscado establecer alianzas con otras organizaciones delincuenciales y grupos armados organizados.

El objetivo de esas presuntas alianzas habría sido facilitar actividades relacionadas con el tráfico de armas, alcaloides y otras modalidades del narcotráfico.

Las dos son requeridas en Ecuador dentro del denominado ‘Caso Blanqueo Fito’, una investigación por presunto lavado de activos adelantada por la Fiscalía ecuatoriana, que contempla el comiso de múltiples bienes, propiedades y empresas presuntamente utilizadas para ocultar y legitimar recursos de origen ilícito.

En este proceso, las autoridades ecuatorianas señalan que Inda Mariela Peñarrieta Tuárez habría figurado como accionista mayoritaria de algunas de las estructuras empresariales investigadas.

La investigación también establece, según las autoridades, que las dos mujeres estarían implicadas en el direccionamiento de operaciones destinadas al lavado de activos de la organización criminal, mediante la utilización de empresas de papel y estructuras corporativas ficticias con las que presuntamente buscaban dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas.

La información obtenida en Colombia será utilizada además para avanzar en la identificación de bienes, movimientos de capital, posibles beneficiarios de recursos, redes de apoyo y conexiones criminales que podrían tener presencia en el país.

El procedimiento fue desarrollado por el Gaula Militar Chicamocha de la Quinta Brigada, en coordinación con la DIJÍN, la Fiscalía General de la Nación, el FBI y la Policía de Ecuador.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta son, respectivamente, esposa e hija de alias ‘Fito’, señalado como máximo cabecilla de ‘Los Choneros’, quien fue capturado con fines de extradición hacia Estados Unidos el 25 de junio de 2025 en Manta, Ecuador.