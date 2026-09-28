Este es el perfil de ‘Robinson’, señalado de financiar el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

De acuerdo con la información de inteligencia de las Fuerzas Militares, ‘Robinson’ llevaba 35 años vinculado a estructuras armadas y para el momento de su muerte era señalado como cabecilla financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia.

Su trayectoria dentro de las estructuras armadas comenzó, según este perfil, en 2016 como integrante del Bloque Sur. En 2019 pasó a la compañía Sonia La Pilosa y en 2020 integró la compañía Fernando Díaz. Para 2021 fue señalado como cabecilla político de esa compañía.

En 2023 habría asumido como tercer cabecilla de la estructura Teófilo Forero Castro y desde 2024 hasta 2026 aparecía identificado como su cabecilla financiero, encargado principalmente de las rentas criminales obtenidas mediante extorsiones en Huila y Caquetá.

El documento también lo señala de haber liderado en 2021 acciones armadas contra la Fuerza Pública dentro de la antigua Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas FARC-EP y lo identifica como hombre de confianza de alias ‘El Paisa’, quien murió en Venezuela en diciembre de 2021.

Entre los hechos que aparecen en su prontuario está una acción de 2022 en la que habría impartido instrucciones para incinerar un vehículo de la empresa Coomotor, luego de que la compañía presuntamente no pagara las cuotas extorsivas exigidas a su gerente.

En 2024, según el documento, habría participado en un falso retén y en la inscripción de grafitis alusivos a la estructura Teófilo Forero en la vía nacional, en el kilómetro 57, sector Los Túneles de Florencia, Caquetá.

Y en 2025 aparece relacionado con el secuestro de tres personas señaladas como colaboradoras del Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Guayabal de San Vicente del Caguán, Caquetá.

El perfil de inteligencia señala además que tenía una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

Para las Fuerzas Militares, su muerte representa una afectación a la cadena de mando y control de la estructura Teófilo Forero Castro, así como a sus rentas criminales, principalmente por el recaudo de dinero producto de extorsiones a comerciantes, agricultores y transportadores de Huila y Caquetá.

El documento también señala como efecto operacional la pérdida de capacidad armada y criminal de la estructura, que tendría entre sus objetivos recuperar antiguas zonas de influencia en el sur del país.

La muerte de ‘Robinson’ se produjo durante una operación militar en Tello, Huila. En el mismo procedimiento fueron capturadas tres personas, en una acción que las Fuerzas Militares presentan como un golpe a la estructura de la Segunda Marquetalia en esta región.