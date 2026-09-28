Así será la ofensiva de las FFMM y de Policía contra la minería ilegal en el Magdalena Medio

Las Fuerzas Militares anunciaron una nueva campaña contra la minería criminal en el Magdalena Medio, con el despliegue de unidades especializadas del Ejército, un aumento de las operaciones fluviales de la Armada y el doble de sobrevuelos de la Fuerza Aérea para ubicar los puntos donde se estaría realizando explotación ilícita de oro.

La decisión fue tomada por el comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, después del consejo de seguridad realizado el 26 de septiembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

El objetivo es afectar las rentas ilegales de estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, que, según las autoridades, mantienen disputas por el control de estas economías ilícitas en zonas de Cesar, Santander, Antioquia y Bolívar.

El Ejército desplegará unidades especializadas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales para intervenir las zonas donde se concentra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La Armada, por su parte, incrementará las operaciones fluviales en los afluentes utilizados por estas estructuras para la extracción ilegal de oro.

La Fuerza Aérea Colombiana duplicará los sobrevuelos con aeronaves de ala fija y rotatoria y con aeronaves remotamente tripuladas. Con estas capacidades se busca identificar los lugares donde estarían funcionando los puntos de explotación y orientar las operaciones en tierra.

Las acciones deberán desarrollarse de manera coordinada con la Policía Nacional para avanzar en la judicialización de los integrantes de las organizaciones que se financian mediante estas rentas ilegales.

De acuerdo con el balance de las Fuerzas Militares, desde el 7 de agosto de 2026 han sido capturadas 124 personas y han sido neutralizadas 269 unidades de producción minera y socavones en operaciones contra la minería ilegal.

En estos procedimientos también fueron incautados 55.668 galones de combustible, 40 unidades de maquinaria amarilla, 127 equipos de otro tipo de maquinaria, 77 dragas y 16 dragones.

Las Fuerzas Militares sostienen que la intervención de esta maquinaria y de la infraestructura utilizada para la extracción ilegal busca afectar la capacidad de los grupos armados para mantener esta actividad y obtener recursos para financiar sus estructuras.

La campaña se concentrará ahora en el Magdalena Medio, una región donde las autoridades identifican la presencia y disputa de diferentes organizaciones armadas alrededor de las rentas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico.