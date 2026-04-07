Procuraduría abrió concurso de méritos 2026: Requisitos oficiales y cronograma según resolución

La Procuraduría General de la Nación de Colombia, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, abrió la convocatoria para aplicar al concurso de méritos que tiene la finalidad de proveer cargos dentro de la entidad; dichas vacantes están enfocadas en personas con carreras administrativas.

La entidad logró formalizar dicho proceso por medio de la Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, la cual estipula las reglas, requisitos y el cronograma oficial de esta oferta laboral.

La ley estipula que para este concurso se ofrecerá 2.826 empleos, distribuidos en varios niveles: asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativos, que abarcan desde cargos como profesional universitario, procurador judicial, sustanciador y técnico administrativo, hasta puestos de conductor, citador, auxiliar administrativo y oficinista.

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Todos los interesados podrán aplicar entre el 1 y el 12 de junio de 2026, por medio del portal web oficial de la procuraduría, en el horario de 8:00 de la mañana del primer día hasta las 4:00 de la tarde del último día.

El proceso de aplicación deberá realizarse única y exclusivamente por la página online de la institución, donde solo podrá postularse a una sola convocatoria; en caso de aplicar a más de una, el sistema automáticamente tendrá como válida la última que haya sido realizada.

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¿Cuáles son los documentos necesarios para aplicar al concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación?

Según la entidad y la resolución, todos los aspirantes durante el proceso de inscripción deberán adjuntar una serie de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad, entre los que se encuentran:

Una copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras .

. Documentación que acredite los estudios realizados.

Tarjeta profesional , esto cuando la ley lo considere necesario.

, esto cuando la ley lo considere necesario. Certificados de experiencia

La institución resalta que solo se tendrán en cuenta los soportes documentales cargados dentro del plazo estipulado para la aplicación de esta convocatoria; una vez finalice el periodo, no se podrán añadir más archivos ni mucho menos realizar algún tipo de modificación dentro de la plataforma.

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¿Cuál es el cronograma del concurso de méritos de la Procuraduría General de la Nación?

Aquí le dejamos el cronograma oficial que llevará la entidad a cabo a lo largo de este proceso:

Apertura de convocatoria: 24 de marzo de 2026.

24 de marzo de 2026. Inscripciones: 1 al 12 de junio de 2026.

1 al 12 de junio de 2026. Recepción y revisión de documentos: 24 de marzo al 24 de junio de 2026.

24 de marzo al 24 de junio de 2026. Notificación de preseleccionados: 2 de julio de 2026.

2 de julio de 2026. Pruebas (específica/entrevista): 6 al 10 de julio de 2026.

6 al 10 de julio de 2026. Notificación de seleccionados: 13 de julio de 2026.

13 de julio de 2026. Inducción y vinculación: Primera semana de agosto de 2026.

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