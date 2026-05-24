Aplazan concurso de la Procuraduría 2026, ¿por qué? Conozca las nuevas fechas para postularse

La Procuraduría General de la Nación de Colombia, con el apoyo de la Universidad de Antioquia, anunció una convocatoria para aplicar al concurso de méritos para proveer cargos dentro de la entidad; dichas vacantes están enfocadas en personas con carreras administrativas.

La Resolución 076 del 24 de marzo de 2026, estipula las reglas, requisitos y el cronograma oficial de esta oferta laboral.

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La ley estipula que para este concurso se ofrecerá 2.826 empleos, distribuidos en varios niveles: asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativos, que abarcan desde cargos como profesional universitario, procurador judicial, sustanciador y técnico administrativo, hasta puestos de conductor, citador, auxiliar administrativo y oficinista.

Aunque la inscripción se aplicaría entre el 1 y el 12 de junio de 2026, se estableció, a través de la Resolución 133 del 20 de mayo de 2026, la etapa de inscripción ya no se dictará como estaba previsto inicialmente, sino del 7 al 18 de septiembre de 2026.

¿Por qué se aplazó?

La decisión se dio después de que la Corte Constitucional profiriera un sentido de fallo que incide directamente en la Convocatoria de la Procuraduría General de la Nación.

“Mediante la Sentencia C-117 de 2026, se precisó que las medidas previstas en la Ley 2418 de 2024, que en principio aplicaban solo a las convocatorias de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, también deben aplicarse a los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa, como el de la Procuraduría General de la Nación”, dice la Procuraduría.

Además, señalan que “estas medidas incluyen la obligación de reservar mínimo el 7% de las vacantes ofertadas para personas con discapacidad, conforme a dicha ley”.

De acuerdo con la entidad, “la redefinición del cronograma representa una oportunidad para revisar con mayor cuidado el empleo de interés, verificar los requisitos mínimos, organizar los soportes de educación y experiencia, y preparar una inscripción completa en la plataforma dispuesta por la Procuraduría General de la Nación”.

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¿Cómo inscribirse? Link oficial

La inscripción se realizará por medio del portal web oficial de la Procuraduría, en el horario de 8:00 de la mañana del primer día hasta las 4:00 de la tarde del último día.

El proceso de aplicación deberá realizarse única y exclusivamente por la página online de la institución, donde solo podrá postularse a una sola convocatoria; en caso de aplicar a más de una, el sistema automáticamente tendrá como válida la última que haya sido realizada.